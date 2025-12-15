J Balvin rompió el silencio y reveló que sufrió un infarto en su concierto en Medellín: esto le dijo el médico

José Álvaro Osorio, conocido como J Balvin en la industria musical, hizo dos conciertos del más alto nivel en Colombia.

El primero fue en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el pasado 29 de noviembre de 2025, y el segundo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el 13 de diciembre.

En la 'ciudad de la primavera', J Balvin cantó más de seis horas e invitó a más de 20 artistas para que compartieran con él en la tarima.

Mientras tanto, en Bogotá realizó un show similar y tuvo a 17 invitados, entre los que se destacaron Feid, Nicky Jam, Reykon y Arcángel.

Tras estas presentaciones, J Balvin marcó historia y siguió posicionándose como uno de los cantantes urbanos más importantes en la historia de Colombia. Sin embargo, el mismo artista, en un video que está circulando en redes sociales, confesó que tuvo un preocupante percance de salud en su concierto en Medellín. ¿Cuál fue?

J Balvin confesó que sufrió un infarto durante su concierto en Medellín

En los últimos días, en las redes sociales comenzó a difundirse un video de una conversación que J Balvin tuvo con algunos integrantes de su equipo de trabajo.

En ese diálogo, el cantante paisa indicó que tuvo un infarto en medio del concierto en el Atanasio Girardot y que estuvo "clínicamente comprobado".

"A mí me dio como un infarto en el concierto de Medellín, la gente no sabe, pero me dio un infarto", comenzó relatando J Balvin.

"El médico me dijo: ¿se va a morir ya o qué va a hacer? Además, si usted busca videos por ahí en TikTok, me va a ver por ahí comiendo helado porque yo pensaba que tenía la glucosa abajo", añadió J Balvin.

No obstante, también dejó claro que sus especialistas de confianza lograron estabilizarlo y que, afortunadamente, el percance médico no pasó a mayores.

Este fue el mensaje de J Balvin tras su histórico concierto en Bogotá

Luego de la presentación en Bogotá, J Balvin compartió 20 fotos en su cuenta de Instagram y dejó el siguiente mensaje: