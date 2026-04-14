Colegio en ruinas en Cartagena le cobra a sus estudiantes por usar el baño: padres protestaron

Una denuncia se conoció en Cartagena, donde padres de familia del colegio San Francisco de Asís decidieron protestar en las calles ante lo que consideran condiciones indignas para sus hijos, marcadas por el deterioro de la infraestructura y cobros irregulares.

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Padres bloquearon vías por colegio en mal estado en Cartagena

La situación llegó a un punto crítico cuando padres de familia bloquearon vías principales para exigir soluciones inmediatas.

Según denuncian, los estudiantes asisten a clases en medio de paredes colapsadas, aulas agrietadas y techos que representan un riesgo constante.

Al borde de que le caiga una pared o que se sigan deteriorando más la calle o le caiga un pedazo de techo, no sabemos. Entonces, esta es la problemática que tenemos acá.

Colegio en Cartagena le estaría cobrando a sus estudiantes por usar el baño

Pero más allá del deterioro físico del plantel, lo que ha generado mayor indignación es el cobro de 200 pesos a los estudiantes para poder usar los baños, una situación que afecta directamente a menores que provienen de familias en condiciones vulnerables.

La comunidad asegura que este problema no es reciente y que las condiciones del colegio han sido denunciadas en repetidas ocasiones sin soluciones efectivas. Incluso, algunos padres han optado por no enviar a sus hijos a clases por temor a accidentes.

A veces los padres de familia no los mandan. ¿Por qué? Porque las aulas están agrietadas.

Ante la presión social, el secretario de Educación, Alberto Martínez, reconoció que el cobro por el uso de los baños es una irregularidad que no puede continuar.

No, esta es una situación irregular que hoy se corrigió plenamente, eso no puede pasar. La educación es gratuita, los servicios complementarios son absolutamente gratuitos.

¿Qué medidas tomarán por el deterioro de la institución educativa?

El funcionario anunció que se tomarán dos medidas principales: la intervención estructural del colegio y la prohibición inmediata del cobro a los estudiantes por el uso de los baños.

Además, indicó que la próxima semana iniciarán trabajos urgentes para habilitar espacios de primera infancia, mientras se avanza en un proyecto de reconstrucción total del plantel.