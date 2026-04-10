Exclusivo | Obras de lujo en la cárcel de Itagüí para que los peligrosos capos de Antioquia vivan como reyes

Dentro de la cárcel de Itagüí adelantaron lujosas obras de remodelación que incluían apartamentos de lujo con pisos de mármol y otros acondicionamientos para los peligrosos capos de la Oficina de Envigado.

Las modificaciones no autorizadas se realizaron en tres pabellones de la prisión, incluido el número uno, donde permanecen recluidos peligrosos criminales de máxima seguridad como alias Tom y alias Douglas, líderes de la Oficina de Envigado; con quienes el gobierno adelanta diálogos de paz urbana.

Apartamentos de lujo, pisos de mármol y suites personalizadas

Las obras incluyeron desde ladrillos de suco hasta mármol, según evidencian fotografías exclusivas que muestran los avances de las construcciones.

La Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) confirmó mediante un oficio oficial de tres páginas que no tenía conocimiento de las adecuaciones realizadas a la infraestructura de los pabellones 1, 2 y 5 de la cárcel La Paz hasta que, en compañía del INPEC, se programó una visita al establecimiento el día 22 de diciembre de 2025.

El documento oficial señala que en los pabellones 1 y 2 se identificaron adecuaciones en celdas y espacios comunes. Estas intervenciones generan cambios en la estructura original y condiciones de confort no previstas inicialmente. Con respecto al pabellón 5, la USPEC indicó que “se evidenció que la PPL (persona privada de la libertad) se encontraba ejecutando obras de modificación y ampliación de celdas”.

¿Qué responden las autoridades?

La entidad advirtió sobre riesgos derivados de estas construcciones clandestinas: “Dichas intervenciones presentan el uso de materiales y acabados irregulares, lo que podría generar un riesgo estructural”. La USPEC ordenó la suspensión inmediata de una de las obras que encontró en construcción, mientras que otra ya estaba terminada cuando realizaron la inspección.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, exfiscal que enfrentó a capos de la Oficina, aseguró haber alertado sobre la situación: “Yo sí le escribí al mayor y le pregunté sobre esos apartamentos y le envié el anónimo que me habían enviado a mí, al Concejo de Medellín, y me respondió que tenía conocimiento sobre eso, que de manera inmediata informó a sus superiores”.

Las investigaciones revelan que la mano de obra incluyó tanto personal externo como internos de la prisión. “Había unas personas de afuera que estaban realizando las construcciones, pero también estaban utilizando mano de obra interna”, confirman fuentes oficiales.

El INPEC informó que durante los últimos meses retiró a la directora que estaba al mando de esta prisión, aunque hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el escándalo.