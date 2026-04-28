Hablemos de infraestructura: candidatos presidenciales en Noticias RCN

Hoy en esta conversación descubra hoy 28 de abril de 2026 los planes de infraestructura para Colombia en nuestro primer gran encuentro.

¿Qué es ‘Hablemos con los candidatos’ de Noticias RCN?

En medio de la agitada carrera por la Presidencia de la República, los ciudadanos buscan ir más allá de los enfrentamientos políticos tradicionales. Respondiendo a esta necesidad de información útil y directa, Noticias RCN presenta su nuevo formato multiplataforma: "Hablemos con los candidatos de".

Es fundamental aclarar que la dinámica de este espacio rompe con el molde tradicional. No será un debate. Se ha diseñado estrictamente como un espacio de conversación profunda y analítica, donde cada aspirante tendrá el tiempo y la oportunidad de responder preguntas concretas sobre las problemáticas que verdaderamente impactan el bolsillo y la calidad de vida de la población colombiana. El objetivo es claro: pasar de la retórica a las soluciones.

Infraestructura: el primer gran reto de los presidenciables

El capítulo inaugural de este novedoso producto digital y televisivo se titula “ Hablemos con los candidatos de: Infraestructura ”. Las vías, los puertos, la conectividad regional y el transporte masivo son motores fundamentales para el desarrollo económico del país, pero también representan uno de los mayores dolores de cabeza por los retrasos y obras inconclusas.

Durante la transmisión, se pondrá la lupa sobre el estado actual del país abordando interrogantes clave que todo elector se hace:

¿Qué megaproyectos y obras regionales quedaron sin hacer?

¿Cuáles son las propuestas técnicas y financieras en materia de infraestructura?

¿Cuál es la visión particular de cada candidato sobre el modelo de concesiones y obra pública?

¿Qué candidatos presidenciales participan en este encuentro?

Para garantizar la pluralidad y el contraste de ideas, María Consuelo Araújo, Presidenta ejecutiva de la CCI, junto al director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, serán los hosts oficiales encargados de guiar esta primera gran conversación.

El panel de invitados cuenta con candidatos de diferentes orillas políticas. Los candidatos que nos acompañarán son:

Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella

Sergio Fajardo

Gilberto Murillo

Claudia López

Mauricio Lizcano

Dónde y a qué hora ver la transmisión exclusiva

La cita para esta conversación de infraestructura es este 28 de abril a las 4:30 p. m. Para facilitar el acceso desde cualquier dispositivo móvil o pantalla, la transmisión será exclusiva y en vivo a través de:

La señal digital del canal en vivo de Noticias RCN:

Todas las plataformas y redes sociales de Noticias RCN (YouTube, X, Facebook, Noticiasrcn.com).

El futuro del formato: los temas que importan a Colombia

Con esta apuesta, Noticias RCN reafirma su compromiso de ofrecer contenido de valor, convirtiendo la contienda electoral en un espacio útil, claro y cercano, para que usted pueda llegar a las urnas con el mejor criterio posible.