Le robaron el celular y con su cédula digital estafaron a más de 20 personas: perdió una beca en el extranjero

La suplantación de identidad se ha convertido en una pesadilla para un joven en Bogotá que, tras ser víctima de un robo violento, descubrió que delincuentes utilizaron sus documentos digitales para crear una empresa fraudulenta que estafó a decenas de personas.

"Entré con esas personas y pues bueno, me robaron, me escopolaminaron, me dejaron inconsciente, me robaron diversas cosas, computador, celular, un reloj, audífonos, la billetera con todos mis documentos", relató la víctima.

El joven fue asaltado por miembros de la banda ‘Los Liberados’, una organización criminal dedicada al hurto de celulares a mano armada en Bogotá.

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Con su cédula digital estafaron a más de 20 personas

Con la cédula digital que tenía en el teléfono robado, los delincuentes constituyeron una empresa de papel dedicada a la compra y venta de vehículos.

Utilizando la identidad de la víctima como representante legal, estafaron a más de 20 personas que confiaron en la aparente legalidad de la compañía.

Las víctimas de estas estafas interpusieron denuncias que ahora complican gravemente la situación del verdadero titular de la cédula.

No sé qué tienen en la cabeza los delincuentes cuando lo hacen, pero no saben todo lo que destruyen en la vida de una persona y la forma en la que pueden dañar el nombre, que es lo único que en realidad uno tiene.

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El impacto en su vida ha sido multidimensional: "Yo tenía un par de planes para irme fuera del país a estudiar una maestría en España. Pues claramente no lo puedo hacer. El tema de conseguir trabajo también ha sido algo complicado y pues a nivel reputacional también mi labor como abogado es el voz a voz", explicó la víctima.

La Fiscalía logró capturar a cuatro integrantes de la banda ‘Los Liberados’ a quienes les fueron incautados 380 teléfonos celulares robados. El investigador del caso reveló el modus operandi de la organización criminal: "Manipulaban dichos equipos terminales móviles para hacer sustraída la información y ser suplantados".

Las autoridades imputaron cargos a los cuatro capturados y solicitaron medida de aseguramiento en centro carcelario. Sin embargo, para la víctima, el camino hacia la recuperación de su nombre y reputación apenas comienza, enfrentando un verdadero viacrucis legal y personal producto de un delito que nunca cometió.