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Familia con niños fue secuestrada y golpeada por motociclistas en Mondoñedo, Cundinamarca

El gobernador Rey pidió a la Policía de Soacha y La Sabana reforzar los operativos en la zona y conformar un grupo de reacción conjunta.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 28 de 2026
01:13 p. m.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó en entrevista con La FM que una familia conformada por siete personas, entre ellas dos menores de edad y dos adultas mayores, fue víctima de un secuestro temporal en el sector de Mondoñedo, corredor vial que conecta Mosquera, Soacha y Facatativá.

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Así fue la recuperación del vehículo

De acuerdo con el testimonio de la familia, fueron intimidados por un grupo de motociclistas que los obligó a desplazarse hasta un punto específico, donde les exigieron claves de tarjetas débito y los despojaron de dinero en cajeros automáticos. Además, les robaron el vehículo en el que se movilizaban y habrían sido golpeadas

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El automotor fue hallado en Soacha, gracias a la alerta de vecinos que reportaron un carro sospechoso. La Policía de Soacha verificó la información y logró recuperar el vehículo, que posteriormente fue entregado a su propietario.

Apoyo psicosocial a las personas afectadas

El gobernador Rey pidió a la Policía de Soacha y La Sabana reforzar los operativos en la zona y conformar un grupo de reacción conjunta entre las estaciones de Mosquera, Soacha y Facatativá.

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“Tenemos que empezar a generar un esquema de seguridad mayor sobre ese corredor”, señaló Rey, quien también solicitó brindar apoyo psicosocial a la familia afectada, especialmente a los niños que resultaron traumatizados por el secuestro.

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