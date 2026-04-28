Familia con niños fue secuestrada y golpeada por motociclistas en Mondoñedo, Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó en entrevista con La FM que una familia conformada por siete personas, entre ellas dos menores de edad y dos adultas mayores, fue víctima de un secuestro temporal en el sector de Mondoñedo, corredor vial que conecta Mosquera, Soacha y Facatativá.

Así fue la recuperación del vehículo

De acuerdo con el testimonio de la familia, fueron intimidados por un grupo de motociclistas que los obligó a desplazarse hasta un punto específico, donde les exigieron claves de tarjetas débito y los despojaron de dinero en cajeros automáticos. Además, les robaron el vehículo en el que se movilizaban y habrían sido golpeadas

El automotor fue hallado en Soacha, gracias a la alerta de vecinos que reportaron un carro sospechoso. La Policía de Soacha verificó la información y logró recuperar el vehículo, que posteriormente fue entregado a su propietario.

Apoyo psicosocial a las personas afectadas

El gobernador Rey pidió a la Policía de Soacha y La Sabana reforzar los operativos en la zona y conformar un grupo de reacción conjunta entre las estaciones de Mosquera, Soacha y Facatativá.

“Tenemos que empezar a generar un esquema de seguridad mayor sobre ese corredor”, señaló Rey, quien también solicitó brindar apoyo psicosocial a la familia afectada, especialmente a los niños que resultaron traumatizados por el secuestro.