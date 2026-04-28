Contrató a Justin Bieber en su boda: así es la vida del magnate que quiere a los hipopótamos colombianos

El nombre de Anant Ambani ha cobrado relevancia internacional tras ofrecer trasladar hipopótamos desde Colombia hacia India. Sin embargo, su perfil ya era ampliamente conocido por su rol como heredero de una de las mayores fortunas de Asia y por el despliegue de lujo en su boda, donde incluso contrató al cantante Justin Bieber para una presentación privada.

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Anant Ambani es hijo de Mukesh Ambani, presidente del conglomerado Reliance Industries. Actualmente se desempeña como director ejecutivo dentro del grupo empresarial. Nacido en 1995 en Mumbai, también ha asumido responsabilidades en áreas clave como energía y nuevas tecnologías dentro de la compañía familiar.

¿Quién es Anant Ambani y a qué se dedica?

El empresario indio se formó en la Universidad de Brown, donde obtuvo un título en administración de empresas. Además de su rol corporativo, es el fundador de Vantara, un centro de rescate y rehabilitación de fauna ubicado en Guyarat.

Este proyecto alberga cientos de animales rescatados y se presenta como una de las principales iniciativas privadas de conservación en la región.

El complejo ha ganado visibilidad internacional, no solo por su tamaño, sino también por la presencia de figuras globales. En diciembre de 2025, los futbolistas Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul visitaron Vantara durante una gira del Inter Miami por India, donde recorrieron las instalaciones e interactuaron con los animales.

¿Cómo fue la boda en la que contrató a Justin Bieber?

La boda de Anant Ambani con Radhika Merchant en 2024 fue catalogada como uno de los eventos más lujosos del mundo. Las celebraciones incluyeron múltiples eventos, espectáculos internacionales y la presencia de figuras globales.

Durante una de las ceremonias, el artista Justin Bieber ofreció un concierto privado por el que habría recibido alrededor de 10 millones de dólares, según reportes. Además, también hubo presentación de Rihanna en un festejo que duró 3 días y habría costado entre $320 y $600 millones de dólares.