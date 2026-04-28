Transportadores de Nariño protestan por seguridad en la vía Panamericana

En Pasto, transportadores de carga salieron a las calles para exigir garantías de movilidad y protección frente a la creciente ola de violencia que afecta el corredor vial que conecta a Cauca y Nariño.

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Los trabajadores enuncian que son víctimas de delitos como secuestros, extorsiones y ataques terroristas, lo que ha convertido su labor en una actividad de alto riesgo.

“Salimos con temor e incertidumbre”

Los conductores aseguran que cada viaje por la Panamericana se ha convertido en una travesía marcada por el miedo.

“Salimos con temor, con esa incertidumbre y esa zozobra de que no podamos volver a nuestros hogares, de que en la siguiente curva tal vez nos estén esperando hombres armados”, expresaron algunos de los manifestantes.

Los transportadores afirman que el Gobierno Nacional los ha abandonado y que, pese a no ser actores del conflicto armado, terminan siendo víctimas directas de la violencia. Reclaman no solo el derecho a la movilidad, sino también a la vida, pues son ellos quienes llevan el sustento a sus familias y el progreso a las regiones del sur del país.

Cierres y desvíos en la Panamericana

Mientras el Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en la reparación del puente sobre el río Mayo, la vía Panamericana permanece cerrada en el sector de Remolino. Por ello, quienes transiten entre Pasto y Cauca deben tomar la ruta alterna Pasto – Buesaco – La Unión – Mojarras.

Las autoridades establecieron un esquema de circulación: los martes, jueves y sábados podrán viajar quienes se dirijan de Pasto hacia Mojarras; mientras que los miércoles y viernes lo harán quienes se movilicen en sentido contrario, desde Mojarras hacia Pasto.

Esta medida busca mitigar el impacto del cierre, aunque los transportadores insisten en que la verdadera solución pasa por garantizar seguridad en el corredor vial más estratégico del suroccidente colombiano.