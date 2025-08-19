Caos en la movilidad y buses vandalizados deja protesta de bicitaxistas en el Portal Américas

La movilidad y los servicios de transporte público en el sector del Portal Américas, suroccidente de Bogotá, se encuentran paralizados por las protestas de bicitaxsitas que entraron en paro, a primera hora del martes, 19 de agosto.

Asociaciones del gremio informaron que estarán manifestándose hasta el miércoles, en respuesta a la norma que prohíbe la prestación de servicios de transporte en bicitaxis con motor y el uso de ciclorrutas. Motivo por el que algunos de estos vehículos fueron inmovilizados en el barrio Castilla, hace unos días.

“¡Los bicitaxis con motor no pueden transitar en Bogotá! Escuchamos las quejas de la ciudadanía del barrio Castilla y, en un operativo con la Policía de Tránsito, nueve de estos vehículos que circulaban por las ciclorrutas, poniendo en peligro a ciclistas y peatones, fueron inmovilizados”, informaban las autoridades de Tránsito y Movilidad.

Alteraciones al orden se registraron en las protestas del martes:

En medio de las protestas de bicitaxistas se ha visto la quema de llantas y la vandalización de cuatro buses de transporte público, tres del Sistema Integrado de Transporte Público y uno de Transmilenio.

Así lo dio a conocer la Alcaldía, a través de una publicación en su sitio web: “se registran afectaciones y retrasos en rutas de TransMilenio en el Portal Américas y en las estaciones Biblioteca Tintal y Transversal 86, tras la falla en un semáforo de la avenida Ciudad de Cali y por la presencia manifestaciones de bicitaxistas en la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur”.

Siendo las 11:20 de la mañana, según el último reporte de Movilidad, el paso seguía estando restringido en ambas estaciones y unos 75.432 pasajeros se habían visto afectados.

Vicepresidente del Concejo advierte sobre los vacíos en la movilidad de bicitaxis:

Con videos sobre los desmanes, a través de su cuenta de X, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, señaló que “el bloqueo en el portal Américas es símbolo de cómo quienes no cumplen la ley intimidan quemando llantas y afectando a millones. Los bicitaxis con motor son motos: la permisividad y la falta de regulación dejaron espacio al crimen”.

Y es que, según Quintero, “si bien los bicitaxis prestan una solución de transporte —la última milla, de la estación a la casa— es fundamental hacer cumplir la ley y avanzar en una reglamentación actualizada. Desde 2017 está claro: los bicitaxis con motor (así sea eléctrico) no pueden usar ciclorrutas. Solo se permite pedaleo asistido: si no hay que pedalear, es una moto”.

El cabildante sugiere que “la permisividad y la falta de actualización del MinTransporte” habrían dejado “un vacío que hoy aprovecha el crimen organizado para infiltrar este negocio con droga, extorsión y hurto”.