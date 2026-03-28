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Venezuela anunció que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

El anuncio fue hecho por un equipo de funcionarios enviados a Washington D.C. luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Venezuela aseguró que retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos
Foto: @OliverBlanco en X

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
07:17 p. m.
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Este sábado 28 de marzo, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco anunció que tomaron el control de las sedes diplomáticas de Venezuela en territorio estadounidense y serán habilitadas para la atención de sus connacionales.

“Junto al Jefe de Misión @plasenciafelixr, recuperamos las sedes diplomáticas de Venezuela 🇻🇪 en EE.UU., que por instrucciones de la Pdta. (E) @delcyrodriguezv serán rehabilitadas para ponerlas al servicio de todos los venezolanos”.

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Agregó que la reapertura de estas sedes “es un paso firme en el fortalecimiento” de las relaciones con Estados Unidos.

Blanco hace parte de delegación llegó a Washington en la misma semana en que Nicolás Maduro y Cilia Flores tuvieron su segunda audiencia ante la justicia.

Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones

Los gobiernos de los dos países anunciaron la primera semana de marzo el restablecimiento de las relaciones, dos meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación nocturna en Caracas.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron llevados a Nueva York, donde se encuentran detenidos acusados de cargos de narcotráfico que podrían llevarlos a prisión durante décadas.

"Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países", escribió en X Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela el 7 de marzo.

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Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que este restablecimiento facilita los esfuerzos para la estabilidad, la recuperación económica y la reconciliación política en Venezuela.

"Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido", señaló.

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