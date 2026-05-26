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¡Tembló en Colombia hoy 26 de mayo de 2026! Esto se reportó

Los temblores han tenido magnitudes entre los 2.0 y los 2.3. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

mayo 26 de 2026
01:00 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano, como todos los días, ha estado pendiente de los movimientos telúricos que se presentan en el país.

Es así como, con corte hasta la 1:20 de la tarde, ha detectado al menos cuatro temblores.

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¿Dónde han sido los epicentros? ¿En qué municipios del país se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 26 de mayo de 2026

  • 2:15 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 54 kilómetros de Acandí (Chocó), a 95 de La Palma (Panamá) y a 96 de Necoclí (Antioquia).

¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 26 de mayo de 2026?

  • 6:16 a.m.

Epicentro: Hobo, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Hobo (Huila), a 11 de Algeciras (Huila) y a 19 de Gigante (Huila).

  • 8:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

¿Cómo reportar un temblor ante el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano analiza los temblores en tiempo real.

Sin embargo, en su página web tienen una opción para que los ciudadanos les ayuden a identificar algunos de los movimientos telúricos que sientan.

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El paso a paso que se debe seguir es el siguiente:

  1. Ingresar a la página web del Servicio Geológico Colombiano.
  2. Hacer clic en la opción 'sismos'.
  3. Ingresar a la información detallada de alguno de los movimientos telúricos.
  4. Dirigirse a la pestaña '¿Sentiste este sismo? Repórtalo'.
  5. Aclarar el departamento, municipio y la dirección aproximada en la que se sintió el temblor, además de especificar si hubo algún efecto o daño.
  6. Enviar el reporte.
  7. Esperar la verificación y el análisis del Servicio Geológico Colombiano.

 

 

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