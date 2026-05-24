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Ranking de los creadores de contenido más influyentes en el Mundial de Fútbol 2026

Influencers especializados en fútbol ganan protagonismo como los principales generadores de conversación durante el Mundial 2026.

Ranking de los creadores de contenido más influyentes en el Mundial de Fútbol 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
09:11 p. m.
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La manera de vivir el fútbol ha cambiado de forma significativa y el Mundial 2026 será una muestra de ello. Aunque históricamente la televisión fue el principal escenario para seguir el torneo más importante del planeta, hoy las redes sociales y las plataformas digitales concentran gran parte de la atención de los aficionados.

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Las cifras reflejan esa transformación. La próxima Copa del Mundo proyecta una inversión publicitaria cercana a los 10.500 millones de dólares, consolidándose como uno de los eventos deportivos de mayor impacto económico.

El protagonismo ya no recae únicamente en las transmisiones tradicionales. Los hinchas consumen información, estadísticas, opiniones y reacciones en tiempo real a través de múltiples pantallas.

Un estudio de FootballCo señala que el 93% de los aficionados planea utilizar una segunda pantalla durante el campeonato para consultar comentarios y datos complementarios.

Además, el 61% busca resúmenes en tiempo real y el 76% utiliza dispositivos móviles para solicitar comida mientras sigue los partidos. Este comportamiento ha llevado a las marcas a replantear sus estrategias y apostar cada vez más por el influencer marketing.

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La nueva batalla por la atención de los aficionados

El entorno digital recibió un impulso adicional tras el acuerdo firmado entre la FIFA y TikTok en enero de 2026, mediante el cual la aplicación fue designada como plataforma oficial del torneo. Este movimiento confirma el papel central que tendrán las redes sociales en la experiencia mundialista.

Según Karen Carreño, directora ejecutiva de Match Agency, las campañas desarrolladas mediante formatos propios de los creadores de contenido pueden alcanzar niveles de visibilidad comparables a los obtenidos por los patrocinadores oficiales.

Por esta razón, Match Agency y Kolsquare realizaron una medición para identificar a los perfiles con mayor capacidad de generar conversación, interacción y fidelidad entre los aficionados colombianos.

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Ránking de influencers que lideran el Mundial 2026 en TikTok y en Instagram

Líderes en Instagram Colombia

  • Pipe Sierra: Con 6.22 millones de interacciones, lidera el ranking en Instagram. Su perfil es atractivo para marcas que buscan inmediatez y veracidad en información de fichajes y noticias de última hora.
  • Felipe FCB: Registra 3.42 millones de interacciones, destacando por su capacidad de conectar con la comunidad futbolera a través del análisis.
  • El Kroos Rolo: Con 3.08 millones de interacciones, es un influencer importante para las campañas de lifestyle deportivo y contenido de campo.
  • Alejo Sosa: Su tasa de interacción de 2.82 millones lo posiciona como un creador de alto impacto para activaciones de marca.
  • Juanito: Con 2.2 millones de interacciones y 106 mil seguidores tiene una voz joven y fresca que domina la conversación digital entre los aficionados.
  • Según Match Agency, la lista de los perfiles más influyentes en esta plataforma se complementa con creadores como Negro está Claro, Camifut, Pesque, Daniela Patiño y Laura Lozano.

Líderes en TikTok Colombia

  • La Fecha: Es el principal líder en TikTok con 48.14 millones de interacciones y 1.8 millones de seguidores. Su formato de noticias rápidas y debates lo convierte en el canal de mayor tracción.
  • Opina con Fútbol: Con 29.6 millones de interacciones, este perfil crea contenido de análisis de opinión durante los 90 minutos de juego.
  • La Liendra: Registra 14.18 millones de interacciones en contenido futbolero, aprovechando su gran base de seguidores para generar un alcance masivo en retos y vlogs de viaje.
  • El Repelón: Con 12.05 millones de interacciones, su estilo humorístico garantiza visibilidad orgánica y una conexión genuina con el hincha.
  • Rubigolazo: Con 11.19 millones de interacciones, destacando por su capacidad de generar engagement a través de desafíos y dinámicas interactivas.
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