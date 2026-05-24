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Exclusivo | Fotos aéreas ayudaron a localizar el cuerpo de Yulixa Toloza: la SIJIN lo ubicó tras seis días de búsqueda

Con el apoyo de drones y el testimonio en tiempo real de una de las capturadas, la Policía logró ubicar el sitio donde fue abandonada Yulixa.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
08:43 p. m.
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La desaparición de Yulixa Toloza mantuvo en vilo al país durante seis días. Noticias RCN conoció en detalle cómo fue el operativo que culminó con el hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa de Cundinamarca.

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Con el apoyo de drones y el testimonio en tiempo real de una de las capturadas, la Policía logró ubicar el sitio donde fue abandonada Yulixa, desaparecida desde el 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina del sur de Bogotá.

Operativo con drones

La búsqueda se extendió en un radio de más de 30 kilómetros entre Apulo y Anapoima. El 19 de mayo, investigadores de la SIJIN localizaron pertenencias de Yulixa —unas chancletas rosadas y prendas de vestir— a un costado de la carretera.

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Minutos después, gracias al dron, divisaron el cuerpo en medio de la zona boscosa. La clave fue la videollamada con María Fernanda Delgado Hernández, dueña de la estética Beauty Laser, capturada en Venezuela, quien guió a los uniformados en tiempo real. Aunque su relato fue confuso, permitió acercarse al lugar del hallazgo.

Confesiones de la dueña de la estética

Delgado reveló que Yulixa no murió en la estética ni en el bosque, sino dentro del vehículo en el que intentaban deshacerse de ella. Según su versión, la joven aún tenía signos vitales cuando fue sacada del establecimiento y la decisión de abandonarla habría sido de un hombre conocido como Leo, supuesto anestesiólogo cubano que permanece prófugo.

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Este nombre es ahora pieza clave en la investigación, pues aparece en videos de seguridad donde se observa a Yulixa siendo arrastrada inconsciente por dos hombres al salir de la clínica clandestina en el barrio Venecia.

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