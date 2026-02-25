CANAL RCN
Colombia

Puente metálico colapsó en Boyacá: varios obreros heridos y otros cayeron al río

Desde la Alcaldía de Moniquirá emitieron un comunicado oficial explicando lo sucedido en este puente que pasaba sobre un río en la zona rural del municipio.

FOTO: Suministrado

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una emergencia se presentó en zona rural el municipio de Moniquirá en Boyacá cuando la estructura metálica del puente 'El Triunfo' colapsó, provocando que varios obreros resultaran heridos, mientras que otros terminaron cayendo al río, según el reporte de las autoridades.

Conductor en aparente estado de embriaguez chocó con una rodada de motos en Boyacá: hay un muerto y diez heridos
RELACIONADO

Conductor en aparente estado de embriaguez chocó con una rodada de motos en Boyacá: hay un muerto y diez heridos

Desde la Alcaldía Municipal se pronunciaron tras lo sucedido, expresando que se adelantan las labores investigación para saber las causas detrás de lo sucedido. Afortunadamente expresaron que quienes resultaron lesionados no revisten gravedad y fueron atendidos por los organismos de socorro.

¿Qué dicen las autoridades sobre la caída del puente?

Desde el cuerpo de Bomberos de Moniquirá expresaron que tras atender el llamado junto con los Bomberos del municipio de Barbosa evidenciaron que la comunidad ya había ayudado a las personas que necesitaban atención, trasladándolos a centros médicos cercanos.

Asimismo, se hizo un llamado para tomar mayores precauciones con relación al tema de las lluvias que ha afectado al departamento de Boyacá en las últimas semanas, lo cual está siendo evaluando dentro de las posibles causas del desplome de la estructura.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló que en el punto se había instalado la estructura metálica y se estaba fundiendo el concreto que sostiene el puente, cuando este colapsó. Recordó que este puente ya se había desplomado en 2023 por una creciente del río Suárez.

¿A dónde apuntarán las investigaciones?

De acuerdo a lo revelado por el alcalde de Moniquirá, esta situación generará demoras en el contrato de construcción de este puente, pero se tendrán que adelantar las investigaciones entre contratista, interventoría y supervisión.

"Es una situación constructiva que obviamente no genera demoras en el desarrollo del contrato, pero son situaciones que dentro de la administración de una obra pública pueden suceder y tenemos que buscar la forma de solucionarlos", dijo el mandatario local.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

A lo que vinimos

Juan Daniel Oviedo: “Siento envidia de quienes no están en ninguna de las consultas”

Cesar

Reportan la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador

Bogotá

Prográmese: Bogotá, Chía y Cajicá tendrán cortes de luz este jueves 26 de febrero

Otras Noticias

Estadio El Campín

Desorden de hinchas de Atlético Nacional en El Campín obligó intervención del ESMAD: video

Hinchas de Atlético Nacional se cruzaron de una gradería a otra en El Campín: tuvo que intervenir el ESMAD.

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación

Pese a que millones de personas usan estos enjuagues dentro de sus rutinas de aseo, han surgido dudas sobre sus beneficios.

Artistas

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial

Nicolás Maduro

Abogado de Maduro mencionó que restricciones de EE. UU. impiden cubrir honorarios legales

Turismo

Hotelería con impacto social: empresa bogotana emplea madres cabeza de hogar