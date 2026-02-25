Puente metálico colapsó en Boyacá: varios obreros heridos y otros cayeron al río

Una emergencia se presentó en zona rural el municipio de Moniquirá en Boyacá cuando la estructura metálica del puente 'El Triunfo' colapsó, provocando que varios obreros resultaran heridos, mientras que otros terminaron cayendo al río, según el reporte de las autoridades.

Desde la Alcaldía Municipal se pronunciaron tras lo sucedido, expresando que se adelantan las labores investigación para saber las causas detrás de lo sucedido. Afortunadamente expresaron que quienes resultaron lesionados no revisten gravedad y fueron atendidos por los organismos de socorro.

¿Qué dicen las autoridades sobre la caída del puente?

Desde el cuerpo de Bomberos de Moniquirá expresaron que tras atender el llamado junto con los Bomberos del municipio de Barbosa evidenciaron que la comunidad ya había ayudado a las personas que necesitaban atención, trasladándolos a centros médicos cercanos.

Asimismo, se hizo un llamado para tomar mayores precauciones con relación al tema de las lluvias que ha afectado al departamento de Boyacá en las últimas semanas, lo cual está siendo evaluando dentro de las posibles causas del desplome de la estructura.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, señaló que en el punto se había instalado la estructura metálica y se estaba fundiendo el concreto que sostiene el puente, cuando este colapsó. Recordó que este puente ya se había desplomado en 2023 por una creciente del río Suárez.

¿A dónde apuntarán las investigaciones?

De acuerdo a lo revelado por el alcalde de Moniquirá, esta situación generará demoras en el contrato de construcción de este puente, pero se tendrán que adelantar las investigaciones entre contratista, interventoría y supervisión.

"Es una situación constructiva que obviamente no genera demoras en el desarrollo del contrato, pero son situaciones que dentro de la administración de una obra pública pueden suceder y tenemos que buscar la forma de solucionarlos", dijo el mandatario local.