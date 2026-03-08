Bogotá: alcalde Galán respondió cómo se está garantizando la seguridad en elecciones este 8 de marzo

Bogotá está lista para el desarrollo de las elecciones legislativas y consultas populares este domingo, 8 de marzo. De acuerdo con el alcalde, Carlos Fernando Galán, la administración ha estado trabajando de la mano “con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con la Contraloría, la Policía y el Ejército para garantizar que las elecciones se desarrollen en nuestra ciudad de manera tranquila, pacífica y transparente”.

En total, 12.000 efectivos de la Fuerza Pública fueron desplegados en el área metropolitana para custodiar los puestos de votación y cuidar de los ciudadanos, mientras ejercen sus derechos políticos.

Además, desde temprano en la mañana se encuentra instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital y otros 20 en cada una de las localidades de la ciudad para verificar situaciones relevantes y atenderlas de manera oportuna, a lo largo de la jornada.

Alcalde Galán hace un llamado a respetar los resultados: “Hay confianza”

El mandatario insistió en que “el llamado hoy es a los ciudadanos para que aprovechen esta posibilidad de expresarse, de votar, de manifestar su opinión en nuestra democracia (…) a que garanticemos que todos lo puedan hacer, que nadie se deje presionar, que nadie venda su voto”.

También reforzó el mensaje institucional “que ha hecho la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría” a respetar los resultados, entendiendo que el proceso de preparación ha estado sujeto a auditorías nacionales e internacionales y es acompañado por más de un millón de testigos en todo el país:

“Nosotros confiamos en el sistema electoral colombiano, yo fui elegido en el marco de este sistema electoral, como muchos otros líderes de nuestro país, y, como tal, somos conscientes de que es un sistema que tiene herramientas para que se cuestionen las decisiones en el marco legal, instancias de impugnación y debe apelarse a eso cuando se considera que, eventualmente, hay una irregularidad, pero no hay para nosotros ningún manto de duda general sobre el sistema que hoy opera, sino confianza en el registrador, en su equipo y en el proceso que se ha hecho".

Una mañana tranquila en Bogotá:

Tras la instalación de la jornada en la Plaza de Nariño, a la que asistieron el presidente, Gustavo Petro; el registrador nacional, Hernán Penagos; la defensora del Pueblo, Iris Marín, y otros funcionarios de orden local y nacional, el alcalde Galán compartió un parte de tranquilidad con la prensa al informar que, de momento, la ciudad no ha registrado amenazas contra el proceso electoral:

“He estado en coordinación con el general Cristancho y con el general Martínez, de la Decimotercera Brigada. Bogotá no ha tenido una alerta coyuntural de las elecciones y estamos trabajando con las autoridades para garantizar que no surja ninguna situación que afecte el proceso electoral. No hay en este momento ninguna alerta de seguridad”.