Paro minero levantado en Boyacá: los puntos más importantes del acuerdo

El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro.

agosto 08 de 2025
06:47 a. m.
Tras varias semanas, finalmente se levantó el paro minero en Boyacá. El anuncio lo dio el presidente Gustavo Petro en la noche del 7 de agosto. Cabe mencionar que el paro campesino de Alta Ladera aún sigue con pasos intermitentes.

A través de X, el mandatario indicó: “Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”.

Puntos clave del acuerdo

Por su parte, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, celebró el acuerdo logrado y entregó detalles sobre los puntos más importantes:

  • Garantizar que no se imponga IVA ni nuevos gravámenes a pequeños productores de carbón.
  • Establecer acuerdos de pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada.
  • Revisar la metodología de cálculo de regalías.
  • Conformar mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).
  • Iniciar una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales.

El gobernador indicó que acompañarán las mesas de trabajo en apoyo con la ANM y la Corporación Autónoma Regional (CAR). Rey indicó que las consecuencias en materia de abastecimiento de alimentos, movilidad y acceso a la salud hacían que el paro tuviese que levantarse lo más pronto posible.

Paro campesino continúa

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, informó que en Paipa se firmaron los primeros 15 contratos de formalización minera, lo cual le permite generar más de seis mil empleos (más de 1.200 directos y más de 5.000 indirectos).

Gracias a los acuerdos, volvió el tránsito libre por Paipa, Sogamoso, Tópaga, Nobsa y Socha. Mientras tanto, el paro campesino se mantiene.

En diálogo con Noticias RCN, Ricardo Riaño, vocero de los campesinos, señaló que el Gobierno ha sido receptivo. Los manifestantes están a la espera que se nombre la comisión jurídica para revisar los actos administrativos que piden sean revocados.

“El objetivo de nosotros es llevarnos algo tangible y real para quitarnos el problema de encima de una vez por todas”, sostuvo.

