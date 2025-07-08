Presidente Petro anunció el fin del paro minero en Boyacá: ¿Qué acordaron?

Después de semanas de bloqueos y tensiones, el paro minero en Boyacá llegó a su fin. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, anunció que se logró un acuerdo con los manifestantes, permitiendo la normalización de la situación en la región.

El mandatario anunció el fin de las movilizaciones, las cuales coincidieron con la conmemoración de la Batalla de Boyacá y causaron grandes afectaciones en la movilidad y la economía local.

El acuerdo alcanzado, según lo expresó el presidente, se centra en la transición energética para la pequeña minería del carbón en la zona, una de las principales exigencias de los mineros.

Se levantó el paro minero en Boyacá

Las protestas, lideradas por comunidades mineras, campesinas y agrícolas, habían paralizado el transporte intermunicipal entre Bogotá y ciudades como Tunja, Paipa y Duitama.

Las terminales de transporte en los municipios más afectados permanecieron cerradas, generando caos en las vías y escasez de combustible.

El anuncio del levantamiento del paro minero en Boyacá se produjo tras una jornada de diálogo en Paipa, donde se encontraba uno de los bloqueos más importantes.

Acuerdo entre el Gobierno y manifestantes en Boyacá

La mesa de negociación, en la que participaron representantes del gobierno nacional, congresistas de Boyacá, líderes mineros y el gobierno departamental, discutió un pliego de diez puntos presentado por los manifestantes.

La principal demanda era la seguridad jurídica para el sector minero, el cese de la criminalización de la minería del carbón y una transición energética "responsable y consensuada".

El logro de este acuerdo representa un paso importante para la estabilidad de la región y la implementación de políticas energéticas que beneficien a todas las partes.

Con este anuncio, el presidente Petro da fin a una situación crítica que mantuvo en vilo a los habitantes de la zona y que ahora, tras el levantamiento del paro minero en Boyacá, permite el retorno a la normalidad.

La noticia del levantamiento del paro minero en Boyacá es un alivio para los sectores económicos y los ciudadanos que sufrieron las consecuencias de las protestas.

Ahora la región espera que los acuerdos se cumplan y que se avance en la construcción de una minería más justa y sostenible, en sintonía con las políticas del gobierno nacional.