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¿Qué candidatos recibirán la reposición de votos tras la primera vuelta?

De los 11 participantes, solamente cuatro recibirán la reposición de votos.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
02:03 p. m.
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La jornada electoral correspondiente a la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo cerró con buenos registros. Tanto la fuerza pública como la Defensoría destacaron que no hubo complicaciones mayores.

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Los problemas se presentaron principalmente por presuntos delitos electorales que pudieron ser controlados en poco tiempo y sin generar efectos.

¿Cuáles fueron los resultados de la primera vuelta?

En cuanto a los resultados, la gran victoria se la llevó Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos, algo que no contemplaban las encuestas. Por su parte, Iván Cepeda quedó de segundas y será su rival en la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio.

Al analizar el balance, no se puede omitir el grado de participación de los colombianos. Si se compara con el desarrollo de la última primera vuelta, la de 2022, este año hubo un aumento del 11.6 %.

Los cuatro candidatos con reposición de votos

La comparación quedó así: 21.442.300 hace cuatro años contra los 23.978.304 de este 2026. Inclusive, la jornada del domingo 31 de mayo resultó mayor que la participación de la segunda vuelta que dejó como ganador a Petro.

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De la mano con este punto está el incremento del censo electoral, pasando de 39.002.239 a 41.421.973.

Con respecto a los candidatos, solo cuatro recibirán la reposición de votos: Abelardo de la Espriella (43.74 %), Iván Cepeda (40.90 %), Paloma Valencia (6.92 %) y Sergio Fajardo (4.26 %). Para acceder a este beneficio, tienen que superar el 4% del total de los votos totales.

Cundinamarca fue el departamento con más votantes (69.6 %). Con respecto a los municipios, el de mayores registros fue Barboa con 81.60 %. A nivel internacional, el consulado del Líbano fue el de menor participación, dado que tuvo una abstención del 91.51 %.

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