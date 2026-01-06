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Presidente del CNE da un balance positivo de la primera vuelta: “No tenemos reclamaciones”

La labor de los jurados de votación había permitido conocer los primeros resultados en menos de 40 minutos.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
01:35 p. m.
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En un tiempo récord, inferior a los 40 minutos, se conocieron los primeros resultados de la primera vuelta presidencial del pasado domingo 31 de mayo.

El balance de eficiencia fue entregado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, que en diálogo con Noticias RCN calificó la jornada como un éxito coordinado e institucional.

De acuerdo con el funcionario, el balance es sumamente positivo: “Lo único que tenemos que decir es que las instituciones trabajamos de la mano para darles garantías a todos los colombianos, con responsabilidad. Los colombianos ayer respondieron y no nos queda otra que darles gracias porque fue una jornada exitosa, sin problemas y tuvimos un tiempo récord para entregar los resultados. Se conocieron resultados en menos de 40 minutos”.

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El trabajo de los jurados permitió conocer los resultados y las actas en tiempo récord:

La rapidez del proceso estuvo respaldada por la tranquilidad en las urnas y el rigor en el procesamiento de los datos, al punto que las objeciones formales han sido mínimas.

El propio Quiroz reveló la baja incidencia de quejas en el territorio nacional al manifestar que, “hoy, me están contando que no tenemos reclamaciones. En Bogotá, en el 99% del escrutinio, se presentaron 12 reclamaciones”.

Declaraciones en las que coincide el registrador nacional, Hernán Penagos, al destacar el “gran papel de los jurados de votación: 860.000 personas del común que hicieron su tarea de manera rápida e impecable”.

Según el registrador, fue gracias a esta labor civil que la entidad pudo publicar en cuestión de horas, las actas, permitiendo que cualquier persona o partido interesado pueda compararlas con los resultados del preconteo, mientras las comisiones escrutadoras avanzan en su tarea.

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La Fiscalía también entregó su reporte sobre la situación de orden público en la jornada:

La situación de orden público fue monitoreada por la Fiscalía. En un informe sobre la jornada, la entidad reveló que ocho personas fueron capturadas y a otras 10 les abrieron noticia criminal por delitos de índole electoral en Bogotá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre.

Además, se iniciaron 107 investigaciones por delitos relacionados con el mal comportamiento ciudadano y 77 personas reportadas como desaparecidas habrían acudido a las urnas, en casos a analizar.

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