El mercado tecnológico en Colombia recibe un nuevo competidor que promete transformar la creación de contenido móvil. Se trata de un dispositivo diseñado para la categoría premium accesible que introduce, por primera vez en la industria, un modelo unificado de generación de video multimodal impulsado por Inteligencia Artificial (IA).

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Este avance permite a los usuarios combinar entre una y tres imágenes estáticas y, mediante instrucciones de texto (prompts), transformarlas automáticamente en secuencias cinematográficas dinámicas directamente desde el teléfono.

Llega a Colombia el primer smartphone con IA que convierte fotos en video

La gran apuesta de este terminal se centra en su sistema de IA, el cual integra la generación, edición y compresión de video en un solo flujo de trabajo. A través de funciones avanzadas, el usuario puede definir escenas de apertura y cierre para tener un mayor control narrativo.

Además, incorpora un Agente de Fotografías con IA, que permite realizar ediciones complejas (como eliminar objetos o transformar escenas) utilizando lenguaje natural, eliminando la necesidad de aplicaciones de terceros. Para facilitar el acceso a estas herramientas, el cuerpo del dispositivo incluye un Botón IA dedicado que activa las funciones de creación al instante desde la galería.

Más allá de sus capacidades de software, el smartphone destaca por un apartado técnico robusto:

Fotografía nocturna avanzada: Incorpora una cámara ultra nítida de 200MP con un sensor de 1/1.4”, el más grande de su segmento. Gracias a la tecnología E2E IA Remosaic, la sensibilidad a la luz aumenta en un 24%, reduciendo el ruido en escenarios complejos o de baja iluminación.

Autonomía excepcional: Rompiendo la tendencia de que las baterías grandes requieren cuerpos robustos, este modelo logra un diseño ultradelgado al albergar una batería de 7000mAh. Cuenta con una optimización inteligente que promete hasta dos días de uso intensivo y soporta carga rápida de 80W.

Pantalla y Rendimiento: Equipa una pantalla ultra brillante de 6.57 pulgadas con un brillo pico de 8000nits y tasa de refresco de 120Hz. El rendimiento está respaldado por la plataforma Snapdragon 7 Gen 4, que mejora hasta un 30% el rendimiento gráfico en comparación con la generación anterior.

Una de las novedades más disruptivas de este dispositivo Android es su conectividad cruzada actualizada. A través de tecnología de un solo toque, permite una integración fluida con dispositivos iPhone y Mac. Los usuarios pueden sincronizar notificaciones, compartir archivos de manera instantánea e incluso visualizar mensajes del teléfono directamente desde un Apple Watch.

Disponibilidad en Colombia

El dispositivo llega al país en una configuración de almacenamiento masivo de 512GB y memoria RAM extendida (8+16GB). Estará disponible en los principales operadores y almacenes de cadena del país (Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar y Falabella) con un precio base de $3.399.000 COP.