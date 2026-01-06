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Se registró una fuerte expulsión de ceniza en el volcán Puracé: estos son los detalles

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes 1 de junio.

Volcán Puracé.
Volcán Puracé.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
01:36 p. m.
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En las últimas horas, se registró una fuerte expulsión de cenizas en el volcán Puracé. El mes de junio empezó con bastante actividad en la cadena volcánica de Los Coconucos, Cauca.

¿Hay riesgo por el volcán Puracé? La ceniza ya cayó sobre Popayán y varias zonas del Cauca
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Pasadas las 8:35 a.m., el cráter Puracé expulsó gran cantidad de material que se elevó hasta los 800 metros de altura. Los vientos en sentido occidente y suroccidente están dispersando la nube hacia Popayán, Coconuco, Timbío y El Tambo.

¿Por qué es importante el volcán en la biodiversidad?

El Puracé hace parte de un parque nacional con este mismo nombre, el cual desde finales de los 70 ha sido una de las mayores reservas hidrográficas. En sus alrededores están presentes más de 50 lagunas, páramos y bosques.

Teniendo en cuenta su ubicación en el Macizo Colombiano, es un punto clave en la conexión con los ríos Magdalena y Caquetá, dos de los más importantes en el país.

La biodiversidad también juega un papel clave en el volcán, por el hecho que es la casa de 200 clases de orquídeas, osos de anteojos, nutrias, venados, tigrillos, pumas, cóndores andinos, colibríes, patos, azulejos, rapaces y dantas; según WWF.

Además, es el hogar de varias comunidades indígenas, tales como los Coconuco, Guachicono, Poblazón, Quintana, Totoró, Polindara, Guambiano y Yanacona.

¿Qué comportamiento ha tenido en los últimos meses?

En los últimos meses, se le puso la lupa al volcán por los cambios que tuvo. En noviembre del año pasado, pasó de alerta amarilla a naranja. Si bien no despertó peligro, causó incertidumbre esta situación.

¿Por qué el volcán Puracé pasó de alerta naranja a amarilla?
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Muestra de estos cambios es que hubo incrementos en los sismos, fluidos y emisión de gases. La calma llegó a inicios de año, cuando la alerta retornó a amarilla. Igualmente, se mantiene la recomendación de no acercarse al cráter ni a los alrededores, junto con seguir los lineamientos de las autoridades a través de los canales oficiales.

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