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Senador de EE. UU. Bernie Moreno regresará como observador en segunda vuelta “a petición del CNE”

El congresista de origen colombiano felicitó al ganador de la jornada y concluyó su visita sin reportes de fraude o irregularidades.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

junio 01 de 2026
01:03 p. m.
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El senador republicano Bernie Moreno se refirió en X a los resultados de la primera vuelta electoral:

“¡Qué día en Colombia! Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por obtener la mayor cantidad de votos. La belleza de la democracia se manifestó plenamente cuando el pueblo colombiano ejerció su poder para forjar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”.

De origen colombiano y cercano a Trump, formó parte de la delegación de observadores de los EE. UU. en las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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Moreno advirtió que EE. UU. tenía serias preocupaciones sobre el proceso electoral:

Previo a su llegada a Colombia, el senador Bernie Moreno advirtió que el país no tendría unas “elecciones que la comunidad internacional y, desde luego, los Estados Unidos de América” consideraran libres y justas, si votos que resultaran de la intimidación llegaban a contarse.

Las Fuerzas Militares realizaron un despliegue especial en 38 puntos focalizados, en los que existe mayor riesgo por la presencia de grupos armados; sin embargo, la jornada transcurrió de manera tranquila y Moreno lo destacó:

“Como observador, me siento profundamente honrado y orgulloso de haber sido invitado y de haber presenciado esta histórica elección. La sólida alianza entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente ante la continua necesidad de una cooperación en materia de seguridad robusta frente a los desafíos compartidos”.

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Senador Bernie Moreno regresará como observador en segunda vuelta:

La segunda vuelta, que tendrá lugar el domingo 21, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda contará, nuevamente, con la observación de Moreno, que prometió al Consejo Nacional Electoral volver:

“La democracia triunfó hoy, pero el trabajo aún no ha terminado. Hay una segunda vuelta en tres semanas y, a petición del CNE, regresaré para observar la ronda final”, concluyó, sin reportes de irregularidades en la primera vuelta.

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