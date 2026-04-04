Fuerte choque en redes: El presidente Petro acusa y De la Espriella le responde

Un nuevo rifirrafe político se desató en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en medio de acusaciones sobre el contrato de pasaportes y presuntas relaciones con particulares.

Todo comenzó con un extenso pronunciamiento del jefe de Estado, quien defendió el nuevo modelo de expedición de pasaportes a través de la Casa de la Moneda de Portugal, con apoyo de gobiernos europeos, asegurando que se trata de un sistema “de lo mejor del mundo”.

En ese mismo mensaje, Petro lanzó fuertes señalamientos al afirmar que existirían conversaciones entre los hermanos Bautista —relacionados con la firma Thomas Greg— y De la Espriella, en las que se hablaría de recuperar el contrato de pasaportes. Incluso, mencionó supuestas promesas relacionadas con “algoritmos” que favorecerían una aspiración presidencial.

Respuesta directa de Abelardo de la Espriella a Petro

La reacción del candidato no se hizo esperar. Abelardo de la Espriella respondió con un tono contundente, cuestionando la veracidad de la información de inteligencia mencionada por el presidente y lanzando críticas personales.

Además, negó cualquier vínculo con los hermanos Bautista y retó públicamente al mandatario a presentar pruebas de las supuestas grabaciones.

Congresistas piden explicaciones

La controversia escaló rápidamente al ámbito político. Congresistas como Andrés Forero y Katherine Miranda se pronunciaron, pero enfocando el debate en otro punto clave: la posible existencia de interceptaciones ilegales contra un candidato presidencial.

Este nuevo capítulo de confrontación política se da en medio de la campaña electoral y reaviva el debate sobre el uso de información de inteligencia, la transparencia en los contratos estatales y los límites del discurso público entre altos funcionarios y aspirantes a la Presidencia.