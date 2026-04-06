“Reto a Gustavo Petro a que publique las interceptaciones”: candidato de la Espriella tras denunciar al presidente

Germán Calderón España, asesor jurídico de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, presentó una denuncia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente, Gustavo Petro.

En el documento advierte que estaría incurriendo en el delito de violación ilícita de comunicaciones, luego de que publicara un trino el sábado, 4 de abril, en el que señala que, en supuestos informes de inteligencia, fueron encontradas conversaciones “entre los hermanos Bautista y de la Espriella”, según el mandatario, “intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos”.

En diálogo con ‘A lo que vinimos’, de Noticias RCN, el candidato se mostró molesto. En sus palabras, “es la segunda vez que el presidente de la república” lo acusa “de hechos absolutamente delirantes, con los que no tengo nada que ver (...) confesó, públicamente, en un trino, que me tienen interceptado, seguramente, de forma ilegal”.

De la Espriella advirtió que podría estar en riesgo:

De acuerdo con el candidato del movimiento ‘Defensores de la Patria’, el mandatario lo estaría “señalando de la comisión de delitos con un montaje, como, en su momento, hicieron con el hacker, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga y lo que viene es que, seguramente, tratarán de atentar contra” su vida.

Además, negó tener conocimiento alguno sobre la conversación de la que el presidente habló en redes o conocer a los hermanos Bautista.

En respuesta, retó al jefe de Estado “y a su banda de delincuentes a que publiquen las interceptaciones, a que presenten las pruebas”.

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Medidas ante la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía e instancias internacionales:

Según comentó de la Espriella, no solo presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones por la presunta interceptación de sus líneas, también presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra los funcionarios del DNI que no son aforados y acudió a instancias internacionales:

“He enviado una comunicación a la Unión Europea, para ponerlos en conocimiento sobre lo que está ocurriendo y he presentado una comunicación ante el Gobierno norteamericano, la Secretaría de Estado que encabeza el doctor Marco Rubio, para ponerlos en conocimiento de lo que ocurre aquí. Petro quiere atentar contra la oposición y está liberando delincuentes para que presionen a la gente a votar por su heredero”.