Contraloría advierte desfinanciación de más de $30 billones en el presupuesto general 2027

La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que presentó el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso revela una desfinanciación de $30,2 billones.

Esta es el cuarto año consecutivo en el que el organismo de control advierte sobre problemas estructurales en las finanzas públicas del gobierno de Gustavo Petro.

A través de un comunicado, la Contraloría llamó a "respaldar cada apropiación con ingresos ciertos o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal que conduzca a un presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado".

A lo que va destinado el presupuesto general para 2027

De acuerdo con el documento, uno de los aspectos más preocupantes es que el gasto proyectado aumenta principalmente por el servicio de la deuda, mientras que los recursos destinados a inversión y funcionamiento permanecen prácticamente estancados.

El presupuesto para deuda crece 17,5%, pasando de $100,4 billones en 2026 a $118 billones en 2027, mientras que inversión y funcionamiento solo aumentan 0,5%.

Los ingresos estimados disminuyen frente a la vigencia anterior, cayendo 0,9%, lo que aumenta la dependencia de otras fuentes de financiación. Los ingresos corrientes caen 3,4%, pasando de $337,3 billones a $325,8 billones.

Las asignaciones y recortes en ministerios para el PNG 2027

Las mayores apropiaciones se concentran en los ministerios de Educación Nacional (79,03 billones), Salud y Protección Social (77,20 billones) y Trabajo (52,31 billones). El Ministerio de Defensa Nacional registra el mayor incremento entre entidades grandes, con 16,8%.

Entre las reducciones más drásticas destacan el Fondo Adaptación, con una disminución del 89,1%, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con una reducción del 88,5%. El Fondo Nacional de Vivienda reduce su asignación en 58,8%.

Desfinanciación en el Sistema General de Regalías

Asimismo, la Contraloría alertó sobre la crítica situación del Sistema General de Regalías, cuya sostenibilidad financiera enfrenta riesgos debido a un recaudo por debajo de lo previsto y la disminución en la capacidad de inversión en los territorios.

La reducción de recursos impacta a 1.030 municipios y 32 departamentos, generando insuficiencia de caja en múltiples entidades territoriales y poniendo "en riesgo obras, pagos a contratistas y servicios esperados por las comunidades".

Entre septiembre de 2022 y junio de 2026, la Contraloría abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2,014 billones de pesos relacionados con regalías, recuperando $85.000 millones en recursos.