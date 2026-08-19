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Habitante en condición de calle atacó con una piedra a un vigilante y luego lo robó en Bogotá

La agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad y las autoridades buscan al responsable.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
09:42 p. m.
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Pasadas las 4:00 p.m. del lunes 17 de agosto, las cámaras de seguridad grabaron el ataque que un habitante en condición de calle le propinó a un vigilante en Bogotá.

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El hecho se dio en el barrio Nicolás de Federman, localidad de Teusaquillo. El vigilante se encontraba de turno cuando se le acercó el habitante. Durante varios minutos, ambos parecieron tener una discusión.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Posteriormente, el vigilante se fue a la caseta y hasta ese punto lo siguió el señalado agresor. Mientras la víctima le seguía hablando, el habitante en condición de calle sacó una piedra y lo atacó con un fuerte golpe en la cabeza.

El vigilante cayó inconsciente al suelo y fue ahí cuando este hombre aprovechó para robarlo. De acuerdo con lo dicho por los vecinos del sector, esta persona suele recorrer los alrededores que hay debajo del puente de la calle 53 con carrera 30 (avenida NQS), un punto bastante transitado.

Hombre intentó asesinar a un policía en Bogotá

Este hecho se suma a uno que ocurrió este miércoles 19 de agosto en el CAI Galán, localidad de Puente Aranda. Un uniformado se encontraba en las instalaciones cuando desde atrás apareció un hombre que sin mediar palabra intentó degollarlo.

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El uniformado alcanzó a reaccionar a tiempo y se levantó de la silla mientras forcejeaba con este hombre, quien tuvo la intención de apuñalarlo en más de una oportunidad.

Por su parte, el policía sacó su arma y logró alejarlo de las instalaciones del CAI. Cuando el señalado agresor emprendía la huida, el uniformado lo neutralizó y luego fue llevado a un centro médico por las heridas que recibió.

El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía muestra que durante este 2026, en Bogotá se han presentado 638 asesinatos y 67.231 hurtos a personas.

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