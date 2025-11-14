Crece amenaza de paro en Santander tras el colapso de la Transversal del Carare

La crisis vial en Santander continúa profundizándose tras el desplome de un tramo de tres kilómetros de la Transversal del Carare, una ruta clave para el abastecimiento, el comercio y la conexión entre los municipios de Vélez y Landázuri.

El cierre total mantiene bloqueado el tránsito desde hace más de dos semanas, dejando a productores, comerciantes y familias sin una vía operativa para movilizar mercancía, acceder a servicios básicos o atender emergencias.

Comunidad intenta por sus propios medios arreglar la Transversal del Carare

Ante la ausencia de una solución inmediata y el temor de quedar completamente aislados, las comunidades de Vélez y Landázuri tomaron iniciaron una colecta comunitaria para intentar habilitar, por cuenta propia, un paso alterno que permita al menos el tránsito de ambulancias, vehículos de abastecimiento y cargas pequeñas.

La iniciativa nace de la urgencia. Huber Guiza, comerciante de Landázuri, lo expuso:

Necesitamos el apoyo de un millón de pesos.

¿Qué respuesta ha dado el Invías tras el desplome de la Transversal del Carare?

El Invías, por su parte, informó que las obras de recuperación del tramo colapsado podrían tardar hasta inicios del 2026.

Frente a la incertidumbre, los alcaldes de la zona y las comunidades advirtieron que, si no reciben autorización para avanzar con el paso alterno financiado por ellos mismos, podrían convocar un paro en la vía nacional que conecta Bucaramanga con Bogotá.

La advertencia surge como último recurso ante lo que consideran la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno.