Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe

Habitantes del corregimiento de Bolombolo, en el municipio de Venecia, reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en una quebrada de la zona.

El cadáver, que estaba parcialmente sumergido en el agua y en avanzado estado de descomposición, fue encontrado varios días después de que se denunciara la desaparición de una joven durante las festividades.

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo

El hallazgo se produjo en el lecho de una quebrada del corregimiento de Bolombolo, un pequeño poblado ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia.

Fueron los residentes de la zona quienes, al notar algo inusual flotando en el agua, dieron aviso a las autoridades. Al llegar, la Policía confirmó que se trataba del cuerpo de una mujer, semisumergido y en evidente estado de descomposición.

De inmediato, los agentes iniciaron el proceso de inspección y levantamiento del cadáver.

¿Quién es la mujer hallada en una quebrada en Bolombolo?

Según los primeros reportes, los tatuajes y las prendas de vestir coinciden con los de Emiliana Castrillón Herrera, una joven que había sido reportada como desaparecida durante el puente festivo anterior.

La familia de Emiliana había perdido contacto con ella el 2 de noviembre, día en que viajó al municipio de Venecia para participar en las fiestas locales.

Desde ese momento comenzó la búsqueda. Vecinos y familiares difundieron su fotografía en redes sociales y pidieron ayuda a las autoridades para encontrarla, pero durante varios días no hubo señales de su paradero.

La última vez que se le vio fue en una cámara de seguridad cercana, la cual registró a la joven caminando junto a un hombre que aún no ha sido identificado.

Esa grabación, que muestra los últimos minutos en que se tuvo registro de ella, se ha convertido en una pieza clave para los investigadores, pues ni la familia ni la Policía han logrado establecer quién era ese hombre ni hacia dónde se dirigían.

Finalmente, las autoridades informaron que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizarán los análisis forenses para confirmar oficialmente su identidad y establecer las causas exactas de la muerte.