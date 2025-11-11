CANAL RCN
Colombia Video

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe

El cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición. Se presume que sería de una joven desaparecida.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
07:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Habitantes del corregimiento de Bolombolo, en el municipio de Venecia, reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en una quebrada de la zona.

Mujer retirada del caso de Jaime Moreno podría ser la responsable: Fiscalía habría cometido un error
RELACIONADO

Mujer retirada del caso de Jaime Moreno podría ser la responsable: Fiscalía habría cometido un error

El cadáver, que estaba parcialmente sumergido en el agua y en avanzado estado de descomposición, fue encontrado varios días después de que se denunciara la desaparición de una joven durante las festividades.

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo

El hallazgo se produjo en el lecho de una quebrada del corregimiento de Bolombolo, un pequeño poblado ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia.

Fueron los residentes de la zona quienes, al notar algo inusual flotando en el agua, dieron aviso a las autoridades. Al llegar, la Policía confirmó que se trataba del cuerpo de una mujer, semisumergido y en evidente estado de descomposición.

De inmediato, los agentes iniciaron el proceso de inspección y levantamiento del cadáver.

¿Quién es la mujer hallada en una quebrada en Bolombolo?

Según los primeros reportes, los tatuajes y las prendas de vestir coinciden con los de Emiliana Castrillón Herrera, una joven que había sido reportada como desaparecida durante el puente festivo anterior.

Confirman muerte cerebral de una de las menores atropelladas por taxista ebrio en Bogotá: esto se sabe
RELACIONADO

Confirman muerte cerebral de una de las menores atropelladas por taxista ebrio en Bogotá: esto se sabe

La familia de Emiliana había perdido contacto con ella el 2 de noviembre, día en que viajó al municipio de Venecia para participar en las fiestas locales.

Desde ese momento comenzó la búsqueda. Vecinos y familiares difundieron su fotografía en redes sociales y pidieron ayuda a las autoridades para encontrarla, pero durante varios días no hubo señales de su paradero.

La última vez que se le vio fue en una cámara de seguridad cercana, la cual registró a la joven caminando junto a un hombre que aún no ha sido identificado.

Esa grabación, que muestra los últimos minutos en que se tuvo registro de ella, se ha convertido en una pieza clave para los investigadores, pues ni la familia ni la Policía han logrado establecer quién era ese hombre ni hacia dónde se dirigían.

VIDEO | Menor asesinó con arma blanca a joven de 19 años en pleno parque de Soacha
RELACIONADO

VIDEO | Menor asesinó con arma blanca a joven de 19 años en pleno parque de Soacha

Finalmente, las autoridades informaron que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se realizarán los análisis forenses para confirmar oficialmente su identidad y establecer las causas exactas de la muerte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Soacha

Homicida suelto habría propinado más de 30 puñaladas a su pareja en Soacha: hay otras víctimas

Asesinatos en Bogotá

Mujer retirada del caso de Jaime Moreno podría ser la responsable: Fiscalía habría cometido un error

Bogotá

Hombres armados asesinaron a dos personas en el sur de Bogotá: cámaras grabaron los momentos previos

Otras Noticias

Pakistán

Al menos 12 muertos deja atentado suicida frente a un juzgado en Pakistán

Según las autoridades, unas 27 personas más resultaron heridas por la explosión frente a un tribunal de Islamabad.

Colpensiones

Colpensiones anuncia fecha de pago de la mesada para el diciembre: así puede saber si recibirá el monto

Son millones de colombianos los que recibirán el pago de la famosa Mesada 13.

James Rodríguez

Néstor Lorenzo “apretó” a James y le dejó claras las condiciones para estar en la selección

Viral

Autoridades llegan a la extravagante fiesta de Kris Jenner por su cumpleaños 70

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos