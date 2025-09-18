"Que no tengan compasión como él no la tuvo con el bebé": desgarrador pedido de la abuela del niño de 4 años asesinado

El caso del niño de 4 años asesinado a golpes en Medellín ha generado conmoción e indignación en el país. Ahora, la familia del menor exige justicia mientras enfrenta el dolor de una pérdida marcada por la crueldad que rodeaba un ciclo de violencia intrafamiliar.

Recordemos que, el menor había permanecido varios días en un hospital conectado a una unidad de cuidados intensivos tras recibir una brutal golpiza, pero pese a los esfuerzos médicos, finalmente falleció.

Madre intentó defender a su hijo de 4 años en medio de la brutal golpiza

El presunto responsable, el compañero sentimental de su madre, tenía un amplio prontuario criminal que incluía denuncias por maltrato intrafamiliar y estaba vinculado a una organización delincuencial.

La madre del pequeño había relatado que también era víctima de maltrato por parte del agresor. Según contó, intentó defender a su hijo mientras lo golpeaba, pero fue atacada también.

Abuela pidió que no tuvieran compasión con el agresor del menor

En medio de este drama, la abuela del niño rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor y rabia. Desde la sede de Medicina Legal, mientras esperaba la entrega del cuerpo de su nieto, lanzó una súplica de justicia:

Que no tengan compasión con él como él no la tuvo con el bebé. Solamente lo que le puedo decir es que exijo justicia por mi bebé, era una personita que no se podía defender.

Además, aseguró que el mismo hombre que terminó asesinando al niño también la había amenazado previamente.

Y dirigió un mensaje directo contra el presunto responsable, conocido con el alias de Lampara:

Que ese maldito pague justicia de verdad porque él no tuvo compasión con el bebé, le hizo mucho daño, mucho, mucho daño. Me imagino que donde está ahorita no se creerá tan hombre, tan capaz de ponerse así como se puso con el niño.

Padre del niño pide repatriar su cuerpo a Venezuela para despedirlo

El padre del pequeño, quien reside en Venezuela, también habló con profundo dolor. Desde la distancia, pidió justicia y clamó que el cuerpo de su hijo pueda ser trasladado para despedirse de él:

Exijo justicia, que me ayuden a ver si mi hijo puede ser trasladado acá.

Finalmente, las autoridades, frente a este hecho, reiteraron el llamado a denunciar cualquier señal de violencia, recordando que un reporte a tiempo puede evitar que tragedias como esta se repitan.