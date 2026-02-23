CANAL RCN
David Luna habla de su propuesta para conectar al país y cerrar la brecha digital

El precandidato de la Gran Consulta, David Luna, habló en A lo que Vinimos sobre sus propuestas para cerrar la brecha digital del país y de lo que piensa sobre el papel político de los expresidentes.

febrero 23 de 2026
08:20 p. m.
A lo que vinimos sigue recorriendo el país con los precandidatos presidenciales y esta vez el turno fue para la Comuna 13 de Medellín, junto a David Luna.

El candidato medirá el pulso el próximo 8 de marzo junto con sus compañeros de la Gran Consulta por Colombia.

¿Cómo hacer que los proyectos digitales se expandan por todo el país?

Cuando yo fui ministro instalábamos con fibra óptica, con cable o con microondas. Hoy podemos hacerlo con satélites de baja órbita, cubrir el país con mucha facilidad, pero tenemos que pensar en la formación de los jóvenes, en la inteligencia artificial, el inglés.

Un pelado que se conecta desde esta comuna con India, con Estonia, con Estados Unidos, le pueden pagar hasta 150 dólares la hora. Lo único que necesita es formación, oportunidades y el Sena hoy no da las suficientes.

Necesitamos 10 horas diarias, por lo menos durante 10 meses, para que salgan a competir y a ganar más.

¿Cómo sería su plan para conectar al país?

Decisión política, eso vale 2 billones de pesos, se tiene que contratar el servicio con empresas que tengan infraestructura ya instalada o con empresas de satélites de baja órbita que puedan conectar. Y a quienes no tiene capacidad de pago les debes generar una tarifa social, sí o sí, porque si no, no tiene como avanzar.

Además, no es solo tener conexión, sino alfabetización digital. En muchas partes del país no saben cómo prender un computador.

¿Cómo ve las encuestas?

Yo no peleo con las encuestas, porque estadísticamente están bien hechas. Lo que creo es que los colombianos quieren unidad, por eso impulsé la Gran Consulta, dejar a un lado la vanidad y el ego, y tomar la determinación de unirse con personas que pensamos distinto, pero queremos construir.

Ese cuento de la pelea permanente nos tiene desgastados. No peleen por políticos, a los políticos hay es que exigirles.

¿A quién se refiere cuando habla de egos y vanidades?

Una generación como la mía no carga con las peleas de quienes ya gobernaron el país. Quienes tuvieron la posibilidad de hacerlo mercen gratitud, respeto, pero llegó el momento de una nueva generación.

¿Pero los expresidentes no cumplen un papel importante en esta dinámica?

Seguramente eso pasó o sigue siendo así, pero lo importante es demostrar que somos una generación que no tiene jefes. En Colombia se piensa que porque trabajaste con alguien, es tu jefe.

