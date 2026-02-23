CANAL RCN
Deportes

Así juega Maximiliano Lovera, nuevo fichaje de Santa Fe para Copa Libertadores 2026

Maximiliano Lovera llega a Santa Fe como refuerzo extranjero para la Libertadores 2026. Así juega el extremo argentino y qué puede aportar al ataque cardenal.

Maxi Lavera con Messi
Foto: Selección Argentina, previo al Mundial de Rusia

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
09:19 p. m.
Independiente Santa Fe cerró su mercado de fichajes para 2026 con una apuesta internacional que ilusiona a la hinchada cardenal.

Santa Fe vuelve a sorprender a Junior y regresó a la victoria en Liga: se acerca a los '8'
Se trata de la llegada del argentino Maximiliano Lovera, quien se suma como refuerzo ofensivo para encarar la Liga BetPlay y, especialmente, la Copa Libertadores.

Maximiliano Lovera, nuevo fichaje de Independiente Santa Fe

El club bogotano completó su lista de 25 inscritos tras las incorporaciones de Jader Obrian (a falta de oficialización) y Lovera. Desde Argentina, Rosario Central confirmó el movimiento.

Santa Fe confirma lesión de Franco Fagúndez: fichaje se perderá varios partidos
“Informamos que Maximiliano Lovera fue cedido a préstamo por un año, con opción de compra, a Independiente Santa Fe”. A su vez, el León fue más prudente y señaló que la oficialización queda pendiente de los exámenes médicos.

Así juega Maximiliano Lovera: velocidad, desborde y llegada al área

Lovera nació el 9 de marzo de 1999 en Laguna Blanca, Formosa, y se desempeña principalmente como extremo ofensivo, aunque también puede actuar como mediapunta. Es un jugador rápido, técnico y con buena lectura para meterse al centro cuando el partido lo pide.

Formado en Rosario Central, debutó en primera en 2016 y, en 2019, dio el salto a Europa para vestir la camiseta del Olympiacos FC, uno de los grandes de Grecia. Allí sumó experiencia internacional y títulos, antes de regresar a Sudamérica. En el camino también tuvo un paso a préstamo por Racing Club.

Su juego se caracteriza por el uno contra uno, la movilidad constante y la capacidad para generar peligro desde las bandas, algo que Santa Fe venía buscando para potenciar su ataque.

Experiencia internacional y un refuerzo pensado para Libertadores

Además de su recorrido por clubes, Lovera fue internacional juvenil con la Selección Argentina Sub-20, donde incluso marcó gol, un dato que respalda su perfil competitivo.

A lo largo de su carrera ha conseguido logros importantes, como la Copa Argentina con Rosario Central y trofeos en Grecia. En sus temporadas más recientes volvió a tomar protagonismo en el fútbol argentino, siendo parte activa del plantel rosarino.

 

