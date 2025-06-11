CANAL RCN
El túnel más largo de Latinoamérica se construye en Colombia: así van las obras

Un hito de ingeniería que transformará la conexión entre Medellín y el mar de Urabá.

noviembre 06 de 2025
09:51 p. m.
La construcción del Túnel del Toyo, oficialmente llamado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, avanza como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de Colombia.

Con una longitud cercana a los 10 kilómetros, se proyecta como el túnel vehicular más largo de América Latina y una pieza clave para mejorar la conexión entre Medellín y el Urabá antioqueño.

El túnel forma parte de un corredor vial de más de 39 kilómetros, que incluye túneles secundarios, puentes y nuevas vías. Desde su inicio en 2018, la obra ha superado complejos retos geológicos, consolidándose como una referencia en ingeniería subterránea.

Aspectos clave del Túnel del Toyo

  • Longitud total: 9,73 km, el más largo de Latinoamérica.
  • Extensión total del proyecto: más de 39 km de vía nueva.
  • Avance general: el tramo 1 superó el 99% en octubre de 2025.
  • Se estima que el proyecto sea entregado a finales de 2026 o inicios de 2027
  • Empleos generados: más de 5 000 durante la construcción.
  • Tiempo de viaje estimado Medellín–Urabá: se reducirá a cerca de 4 h 30 min.
  • Inversión conjunta: Gobierno nacional y Gobernación de Antioquia.
  • Nombre oficial: Túnel Guillermo Gaviria Echeverri.

La terminación de este megaproyecto transformará la movilidad, el comercio y la competitividad regional. Se espera que el tiempo de viaje desde la ciudad de Medellín hasta el litoral de Urabá se reduzca a cerca de 4 horas 30 minutos.

La mejora en conectividad favorecerá la logística portuaria, el acceso a nuevos mercados y el desarrollo territorial del occidente antioqueño. Además, en la zona de influencia del proyecto ya se identificaban deficiencias cuantitativas de vivienda y desarrollo que esta obra podría mitigar.

