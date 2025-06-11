El túnel más largo de Latinoamérica se construye en Colombia: así van las obras

La construcción del Túnel del Toyo, oficialmente llamado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, avanza como una de las obras de infraestructura más ambiciosas de Colombia.

Con una longitud cercana a los 10 kilómetros, se proyecta como el túnel vehicular más largo de América Latina y una pieza clave para mejorar la conexión entre Medellín y el Urabá antioqueño.

El túnel forma parte de un corredor vial de más de 39 kilómetros, que incluye túneles secundarios, puentes y nuevas vías. Desde su inicio en 2018, la obra ha superado complejos retos geológicos, consolidándose como una referencia en ingeniería subterránea.

Aspectos clave del Túnel del Toyo

Longitud total: 9,73 km, el más largo de Latinoamérica.

Extensión total del proyecto: más de 39 km de vía nueva.

Avance general: el tramo 1 superó el 99% en octubre de 2025.

Se estima que el proyecto sea entregado a finales de 2026 o inicios de 2027

Empleos generados: más de 5 000 durante la construcción.

Tiempo de viaje estimado Medellín–Urabá: se reducirá a cerca de 4 h 30 min.

Inversión conjunta: Gobierno nacional y Gobernación de Antioquia.

Nombre oficial: Túnel Guillermo Gaviria Echeverri.

La terminación de este megaproyecto transformará la movilidad, el comercio y la competitividad regional. Se espera que el tiempo de viaje desde la ciudad de Medellín hasta el litoral de Urabá se reduzca a cerca de 4 horas 30 minutos.

La mejora en conectividad favorecerá la logística portuaria, el acceso a nuevos mercados y el desarrollo territorial del occidente antioqueño. Además, en la zona de influencia del proyecto ya se identificaban deficiencias cuantitativas de vivienda y desarrollo que esta obra podría mitigar.