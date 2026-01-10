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Colombia

¿Qué pasará con el actual El Campín mientras construyen el nuevo estadio en Bogotá?

Así será la transición para los equipos y los asistentes.

Nuevo estadio El Campín
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

octubre 01 de 2026
08:02 p. m.
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Una de las principales dudas que surgieron tras el anuncio del nuevo estadio El Campín tiene que ver con el futuro del escenario que actualmente recibe los partidos de fútbol y grandes eventos en Bogotá.

La respuesta entregada por el Distrito es clara: el actual estadio Nemesio Camacho El Campín continuará operando mientras avanza la construcción del nuevo recinto.

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¿El actual Campín seguirá funcionando mientras realizan las obras?

La nueva infraestructura será levantada en un área colindante, específicamente en el terreno donde anteriormente estaba ubicado el llamado ‘Campincito’.

Esto permitirá que el estadio que hoy conocen los bogotanos siga disponible durante el periodo de construcción.

De esta manera, no está previsto que El Campín actual tenga que ser demolido antes de que comiencen las obras del nuevo escenario.

¿Qué actividades podrán continuar?

La decisión busca garantizar que la ciudad mantenga un espacio disponible para la realización de actividades deportivas y de entretenimiento mientras se desarrolla el proyecto.

Así, los equipos de fútbol profesional de Bogotá, las ligas distritales y la ciudadanía podrán seguir utilizando el actual escenario durante la construcción.

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Esto significa que el estadio podrá continuar recibiendo partidos locales, competencias nacionales e internacionales y diferentes eventos de entretenimiento, de acuerdo con la programación que tenga el recinto.

¿Qué características tendrá el nuevo Campín?

El proyecto contempla la construcción de un escenario de mayor capacidad y con una apuesta por convertir El Campín en un centro para grandes eventos deportivos y culturales.

De acuerdo con lo anunciado por el Distrito, el nuevo estadio tendrá capacidad para más de 60.000 espectadores, luego de los ajustes realizados al proyecto.

Según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, el diseño busca que los asistentes puedan tener una experiencia cercana al campo desde diferentes puntos del escenario, tanto durante partidos de fútbol como en conciertos.

Eso va a permitir que Bogotá pueda ser la sede de grandes eventos deportivos de talla mundial y también de grandes eventos de entretenimiento.

El mandatario también señaló que el aumento de capacidad no representará un costo adicional para la ciudad y aseguró que los ajustes permitieron hacer viable el proyecto.

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