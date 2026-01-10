Chayanne en Bucaramanga 2026: Fecha, lugar, boletería oficial y todo sobre el 'Bailemos Otra Vez Tour'

La "Ciudad Bonita" se prepara para uno de los acontecimientos musicales más importantes de las últimas décadas. El ícono indiscutible de la música latina, Chayanne, hará su esperado regreso a Bucaramanga con su flamante gira mundial "Bailemos Otra Vez Tour".

Este reencuentro histórico, muy anhelado por los bumangueses, marcará el retorno del artista puertorriqueño a los escenarios locales tras más de dos décadas de ausencia desde su memorable presentación a finales de los años 90.

El concierto se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 en el imponente Estadio Américo Montanini, un escenario de categoría que abrirá sus puertas desde temprano para recibir a miles de fanáticos dispuestos a corear los grandes éxitos que han marcado generaciones enteras, como Torero, Provócame, De dejaría todo y sus más recientes lanzamientos musicales.

La experiencia de esa noche promete ser deslumbrante. Con una superproducción visual de primer nivel, juegos de luces de última generación, pantallas gigantes y un cuerpo de baile impecable, Chayanne demostrará por qué sigue siendo el "papá de América" y uno de los showman más respetados de la industria musical. La energía, el romanticismo y el ritmo están garantizados en una velada diseñada para hacer vibrar cada rincón del estadio.

¿Dónde conseguir las boletas para ver a Chayanne?

Este gran evento es posible gracias a Conecciones Entretenimiento, una promotora con más de 15 años de trayectoria consolidada en la industria del espectáculo. Su experiencia organizando conciertos masivos de alta calidad tanto en las principales ciudades como en regiones intermedias de Colombia —además de su exitoso paso por países como Perú, Venezuela y naciones de Europa— es la mayor garantía de seguridad, logística y profesionalismo para los asistentes, asegurando una experiencia inolvidable de principio a fin.

Para evitar dolores de cabeza y proteger a los compradores de posibles estafas, la organización recuerda que el único canal oficial autorizado para la venta de entradas es a través del sitio web www.latiquetera.com y de manera presencial en su punto físico autorizado en Bucaramanga.

Se hace un llamado enfático a los seguidores para que no compren boletería a través de redes sociales, números de WhatsApp particulares, intermediarios o revendedores, ya que se corre el riesgo de adquirir entradas falsas o duplicadas que no permitirán el ingreso al recinto.