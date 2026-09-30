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Juez aprobó propuesta de 'Epa Colombia' a Transmilenio: ¿en qué consiste el acuerdo y qué debe hacer?

Un juez aprobó el acuerdo entre Daneidy Barrera Rojas y Transmilenio.

Epa Colombia y su acuerdo con Transmilenio
Foto: Cortesía

Valentina Bernal

septiembre 30 de 2026
06:02 p. m.
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Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, avanza en el cumplimiento de la condena que le fue impuesta por hechos relacionados con daños ocasionados a una estación de Transmilenio durante las protestas de 2019.

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Ahora, un juez aprobó un acuerdo entre la empresaria y Transmilenio que contempla una serie de actividades orientadas a promover el buen uso del sistema de transporte y prevenir que los usuarios ingresen sin pagar.

¿Qué tendrá que hacer ‘Epa Colombia’?

De acuerdo con lo aprobado judicialmente, la empresaria deberá realizar 50 videos como parte de las actividades acordadas con Transmilenio.

El contenido estará enfocado en generar conciencia entre los usuarios sobre el correcto uso del sistema y, especialmente, en prevenir el ingreso irregular a las estaciones y buses.

Entre los temas que ‘Epa Colombia’ ha mencionado están mensajes para incentivar a los pasajeros a pagar el pasaje, utilizar adecuadamente las herramientas del sistema y conocer las alternativas disponibles para recargar la tarjeta.

La idea es que su presencia en redes sociales pueda utilizarse para transmitir mensajes de prevención dirigidos a los usuarios.

'Epa Colombia' podría participar en campañas dentro de las estaciones

El acuerdo aprobado por el juez contempla además que ‘Epa Colombia’ podrá salir eventualmente a las estaciones de Transmilenio para desarrollar actividades relacionadas con las campañas destinadas a evitar que los usuarios se cuelen.

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Esto permitiría que las acciones no se limiten a contenidos publicados en redes sociales, sino que eventualmente también tengan un componente presencial.

¿Cuándo podrá publicar los contenidos?

'Epa Colombia' explicó que tiene claro que existen restricciones sobre el uso de redes sociales mientras cumple su condena.

Por esta razón, señaló que los contenidos relacionados con el acuerdo deberán realizarse una vez pueda utilizar nuevamente sus redes de acuerdo con las condiciones de su proceso.

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La empresaria aseguró que su intención es cumplir con lo establecido y contribuir con mensajes que ayuden a reducir comportamientos como el ingreso sin pagar al sistema.

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