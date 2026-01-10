Así fue la emocionante arenga de James Rodríguez previo al Nacional vs. Junior

Atlético Nacional difundió imágenes de la previa del partido contra Junior de Barranquilla, disputado el miércoles 30 de septiembre. Entre los momentos registrados aparece James Rodríguez dando una arenga a sus compañeros antes de salir al terreno de juego.

James, titular por primera vez con Nacional y encargado de portar la cinta de capitán, se ubicó en el centro del círculo formado por sus compañeros y tomó la vocería.

Es una linda chance hoy, vamos a no dejarla pasar. Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírese, mírese. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos.

El mensaje terminó con una frase que anticipó el resultado que conseguiría posteriormente Atlético Nacional: “Hoy vamos a ganar bien, muchachos, éxito para todos y vamos a darle con todo, hoy salimos ganadores”. Luego, el grupo cerró la arenga con el tradicional “Nacional, Nacional, Nacional”.

La arenga se produjo en un partido especial para el volante, quien además de estrenarse como titular con Atlético Nacional asumió la capitanía.

Las imágenes fueron incluidas por Atlético Nacional en un video publicado en su canal de YouTube, Atlético Nacional TV. El material también mostró la llegada del plantel al Atanasio Girardot, el contacto de los jugadores con los aficionados y diferentes momentos previos al encuentro.

¿Cómo fue la actuación de James Rodríguez en la victoria de Nacional?

Después de la arenga, James tuvo una participación determinante en el triunfo 3-1 de Atlético Nacional sobre Junior. El mediocampista intervino directamente en las acciones de los dos primeros goles de su equipo, con dos jugadas de su zurda que terminaron marcando diferencias.

El primer tanto llegó al minuto 8. James ejecutó un tiro de esquina y Andrés Sarmiento aprovechó el rebote para abrir el marcador. A los 17 minutos apareció nuevamente James. El mediocampista recibió con espacio, levantó la cabeza y envió un pase preciso hacia Andrés Román, quien ingresó al área, controló y remató con potencia para ampliar la ventaja.