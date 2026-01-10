De nuevo tembló en Colombia hoy 1 de octubre de 2026: estos han sido los últimos movimientos telúricos

El Servicio Geológico Colombiano ha continuado monitoreando los temblores en la tarde de este 1 de octubre de 2026 y, desde ese entonces, ha identificado al menos 12.

¿Dónde han sido los epicentros? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 1 de octubre de 2026

7:11 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Chaparral (Tolima).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia en la tarde de este 1 de octubre?

12:37 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 23 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Roncesvalles (Tolima).

1:31 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 83 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de San José Del Palmar (Chocó), a 25 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 28 de El Águila (Valle del Cauca).

1:35 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Sipí (Chocó), a 41 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:48 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

4:59 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

5:24 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Nóvita (Chocó) y a 60 de Trujillo (Valle Del Cauca).

5:28 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

5:33 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 56 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 62 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 108 de Medio Baudó (Chocó).

5:37 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 62 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 69 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 115 de Medio Baudó (Chocó).

6:26 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 40 de Nóvita (Chocó) y a 49 de Medio San Juan (Chocó).

6:29 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Nóvita (Chocó) y a 63 de El Litoral del San Juan (Chocó).

6:40 p.m.

Epicentro: área del volcán Puracé.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Puracé (Cauca) y a 24 de Silvia (Cauca).