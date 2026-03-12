¿Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia por cuenta del cierre en el estrecho de Ormuz?

La amenaza de Irán sobre los buques que intenten cruzar el estrecho de Ormuz, tras el estallido de la guerra contra Estados Unidos e Israel, mantiene en alerta a los mercados internacionales.

El corredor marítimo, entre Irán y Omán, es ruta obligada para el 25% del petróleo que se comercializa en el mundo; lo que mantiene la producción global con diez millones menos de barriles al día. En palabras del exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, “estamos viviendo una verdadera hecatombe”.

La situación actual, según dijo, es comparable con “los acontecimientos del 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, que dio lugar a un problema de abastecimiento y se dispararon los precios. En este momento hay una espiral alcista de todos los energéticos, especialmente del gas, del petróleo y de sus derivados. Y las consecuencias no se dan a esperar. Esto afecta toda la cadena de suministros” y también al sector agrícola.

Medidas de los Estados Unidos siguen sin funcionar:

El estrecho de Ormuz es un punto neurálgico por el que transitan el 25% del crudo que se comercializa en el mundo, el 20% del gas natural licuado, minerales estratégicos y otras mercancías provenientes de Oriente Medio.

Según Acosta, “a pesar de que el presidente Trump ha querido abrir el tránsito y ha tomado medidas, no le será fácil controlarlo, toda vez que Irán cuenta allí con el apoyo de grupos terroristas que en el pasado le han sido funcionales a su estrategia de defensa y de ataque”.

Además, se queda corto en su anuncio de “liberar las reservas estratégicas con las que cuentan los países que hacen parte de la Agencia Internacional de Energía en 400 millones de barriles, porque esos 400 millones de barriles solamente dan abasto para 4 días de consumo mundial”.

¿Qué pasará con el precio de la gasolina en Colombia?

El cierre en el estrecho de Ormuz podría frustrar las intenciones del Gobierno de mantener la “disminución gradual y progresiva” de los precios de la gasolina, tras anunciar una serie de aumentos para sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

“Este aumento de los precios del crudo”, explicó el exministro, “arrastra consigo también el incremento en los combustibles y recordemos que Colombia importa el 40% de toda la gasolina que se consume en el país y aproximadamente el 15% del diésel (…) el efecto más inmediato que se ve es la imposibilidad, por lo pronto, de que el Gobierno siga bajando el precio del galón de gasolina”.