CANAL RCN
Deportes

🔴Medellín vs. Juventud, por un cupo en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

Independiente Medellín recibe este jueves a Juventud con la intención de meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Prográmese.

Medellín
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
12:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Independiente Medellín afrontará este jueves un compromiso decisivo en su camino internacional cuando reciba a Juventud de Las Piedras por el partido de vuelta de la tercera ronda previa de la Copa Libertadores. El encuentro definirá cuál de los dos equipos logrará instalarse en la fase de grupos del certamen, uno de los objetivos principales del conjunto antioqueño en la temporada.

El duelo se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, escenario donde el equipo colombiano buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para inclinar la serie a su favor. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y contará con transmisión televisiva a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para todo el país.

Lucas González sufrió violenta agresión en duelo por Copa Libertadores: video dejó evidencia
RELACIONADO

Lucas González sufrió violenta agresión en duelo por Copa Libertadores: video dejó evidencia

Un empate valioso en Uruguay

El compromiso de ida dejó la eliminatoria completamente abierta. En territorio uruguayo, el Medellín logró rescatar un empate 1-1 frente a Juventud, un resultado que mantiene vivas las aspiraciones del equipo colombiano de avanzar a la fase de grupos del torneo continental.

Durante ese primer encuentro, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo mostró orden táctico y capacidad para competir en un escenario complicado. El gol conseguido en condición de visitante terminó siendo un elemento importante dentro del desarrollo de la serie, ya que permitió que el conjunto rojo regrese a Medellín con la posibilidad de definir la clasificación frente a su público.

Para el cuerpo técnico, el empate fue un resultado estratégico que dejó la serie en igualdad de condiciones. Con el marcador global 1-1, cualquier victoria en el partido de vuelta garantizará el paso a la siguiente fase del torneo.

Medellín quiere asegurar su lugar en la fase de grupos

Ahora, el desafío para el equipo antioqueño será convertir esa ventaja de localía en un resultado positivo que le permita sellar definitivamente la clasificación. El Medellín espera apoyarse en la intensidad de su juego y en el ambiente que suele generarse en el Atanasio Girardot durante las noches de competencia internacional.

El club colombiano sabe que acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores representa no solo un logro deportivo, sino también una oportunidad de consolidarse en el panorama continental y afrontar partidos de alto nivel frente a los clubes más importantes de Sudamérica.

Trump aseguró que Irán no debería asistir al Mundial "por su propia seguridad"
RELACIONADO

Trump aseguró que Irán no debería asistir al Mundial "por su propia seguridad"

Por su parte, Juventud también llegará con la intención de sorprender en Medellín y aprovechar cualquier espacio que pueda encontrar en el desarrollo del compromiso. La serie se mantiene completamente abierta y todo se definirá en los noventa minutos de este jueves.

Con la expectativa de miles de aficionados y la importancia que tiene el torneo en el calendario del fútbol sudamericano, el Independiente Medellín buscará dar el paso definitivo y asegurar su presencia entre los protagonistas de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump aseguró que Irán no debería asistir al Mundial "por su propia seguridad"

Copa Libertadores

Lucas González sufrió violenta agresión en duelo por Copa Libertadores: video dejó evidencia

Cali

Declaran nuevo responsable en la muerte de Freddy Rincón

Otras Noticias

Festival Estéreo Picnic

Vuelos a Bogotá para el Estéreo Picnic 2026 caen un 31%

¿Viaja al Festival Estéreo Picnic 2026? El sueño de ver a sus artistas favoritos en Bogotá es ahora más accesible.

Congreso de la República

Consecuencias de que las órdenes de captura contra Manzur y Manrique lleguen tras elecciones

En las elecciones legislativas del 8 de marzo, Manzur fue elegido como senador y Manrique, reelecta como representante.

Irán

Guerra en Medio Oriente: Esta es la pequeña isla que guarda todas las reservas de petróleo de Irán

Comercio

Reconocida tienda de ropa se declaró en quiebra y cerrará más de 150 puntos de venta

Redes sociales

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes