🔴Medellín vs. Juventud, por un cupo en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

El Independiente Medellín afrontará este jueves un compromiso decisivo en su camino internacional cuando reciba a Juventud de Las Piedras por el partido de vuelta de la tercera ronda previa de la Copa Libertadores. El encuentro definirá cuál de los dos equipos logrará instalarse en la fase de grupos del certamen, uno de los objetivos principales del conjunto antioqueño en la temporada.

El duelo se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, escenario donde el equipo colombiano buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para inclinar la serie a su favor. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y contará con transmisión televisiva a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para todo el país.

Un empate valioso en Uruguay

El compromiso de ida dejó la eliminatoria completamente abierta. En territorio uruguayo, el Medellín logró rescatar un empate 1-1 frente a Juventud, un resultado que mantiene vivas las aspiraciones del equipo colombiano de avanzar a la fase de grupos del torneo continental.

Durante ese primer encuentro, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo mostró orden táctico y capacidad para competir en un escenario complicado. El gol conseguido en condición de visitante terminó siendo un elemento importante dentro del desarrollo de la serie, ya que permitió que el conjunto rojo regrese a Medellín con la posibilidad de definir la clasificación frente a su público.

Para el cuerpo técnico, el empate fue un resultado estratégico que dejó la serie en igualdad de condiciones. Con el marcador global 1-1, cualquier victoria en el partido de vuelta garantizará el paso a la siguiente fase del torneo.

Medellín quiere asegurar su lugar en la fase de grupos

Ahora, el desafío para el equipo antioqueño será convertir esa ventaja de localía en un resultado positivo que le permita sellar definitivamente la clasificación. El Medellín espera apoyarse en la intensidad de su juego y en el ambiente que suele generarse en el Atanasio Girardot durante las noches de competencia internacional.

El club colombiano sabe que acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores representa no solo un logro deportivo, sino también una oportunidad de consolidarse en el panorama continental y afrontar partidos de alto nivel frente a los clubes más importantes de Sudamérica.

Por su parte, Juventud también llegará con la intención de sorprender en Medellín y aprovechar cualquier espacio que pueda encontrar en el desarrollo del compromiso. La serie se mantiene completamente abierta y todo se definirá en los noventa minutos de este jueves.

Con la expectativa de miles de aficionados y la importancia que tiene el torneo en el calendario del fútbol sudamericano, el Independiente Medellín buscará dar el paso definitivo y asegurar su presencia entre los protagonistas de la fase de grupos de la Copa Libertadores.