¡Tembló masivamente en Colombia hoy 12 de marzo de 2026! Esto se reportó
¿En qué municipios se han sentido los temblores? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra los detalles del reporte.
Noticias RCN
12:48 p. m.
Este 12 de marzo de 2026, con corte hasta la 1:00 de la tarde, se han reportado al menos 14 temblores en Colombia.
El más reciente fue a las 10:46 de la mañana y se detectó en Santander. ¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿En qué zonas se han sentido los otros movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 12 de marzo de 2026
- 10:46 a.m.
Epicentro: Piedecuesta, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 143 kilómetros.
Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 12 de marzo de 2026
- 12:02 a.m.
Epicentro: Vélez, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 104 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 30 de Cimitarra (Santander) y a 34 de Contratación (Santander).
- 12:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 12:41 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).
- 1:12 a.m.
Epicentro: Murindó, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 41 de Dabeiba (Antioquia) y a 47 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó).
- 1:19 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Ubaté (Cundinamarca).
- 1:28 a.m.
Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 22 de Bucarasica (Norte de Santander) y a 24 de Villa Caro (Norte de Santander).
- 3:13 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 12 de Uramita (Antioquia) y a 33 de Cañasgordas (Antioquia).
- 3:21 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 5:56 a.m.
Epicentro: Mar Caribe.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 34 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Manaure (La Guajira), a 33 de Uribia (La Guajira) y a 63 de Maicao (La Guajira).
- 6:23 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 133 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 2 de Los Santos (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).
- 7:03 a.m.
Epicentro: Aratoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Jordán (Santander), a 7 de Aratoca (Santander) y a 9 de Los Santos (Santander).
- 8:04 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 9:20 a.m.
Epicentro: La Salina, Casanare.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Chita (Boyacá), a 16 de La Salina (Casanare) y a 20 de La Uvita (Boyacá).