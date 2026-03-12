Guerra en Medio Oriente: Esta es la pequeña isla que guarda todas las reservas de petróleo de Irán

Ya son 13 días de guerra en Medio Oriente que inició tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y que dejaron como resultado la muerte del ayatolá, Alí Jamenei.

Por dos semanas, misiles y drones han caído sobre Teherán y otras ciudades de Irán. Además, el régimen ha respondido enviando ataques contra Israel y países árabes aliados como Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes.

En esta nueva fase del conflicto hay una pequeña isla que se ha convertido en punto estratégico para el mercado petrolero.

La pequeña isla iraní que guarda las reservas de petróleo

Se trata la isla de Jark, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, y con una extensión de apenas 24 km2, en donde se concentran tanques y suministros de petróleo.

La importancia de este pequeño territorio nace de que allí se almacena cerca del 90% del petróleo que exporta Irán.

El crudo es transportado hasta allí mediante viaductos submarinos desde los tres principales yacimientos de Irán, para ser procesado y posteriormente comercializado en el exterior.

Se estima que allí circulan unos 1.3 millones de barriles de petróleo por día, y que se pueden almacenar hasta 18 millones de barriles.

Irán actualmente es el cuarto productor de petróleo a nivel mundial.

Un dato importante es que, a pesar de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen, la estratégica isla iraní sigue intacta. Expertos advierten que, con el cierre en el estrecho de Ormuz, una incursión en este punto podría ser determinante.

Agregan que sería poco estratégico y que generaría graves daños para la economía mundial, disparando el valor del barril de petróleo por encima de los 150 dólares. Sin embargo, Donald Trump ha dicho ya que su país gana mucho dinero cuando eso sucede.

Estados Unidos liberará reservas de petróleo

En medio de esta escalada, Estados Unidos confirmó que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, con el fin de tratar de reducir los precios que se han disparado por la guerra.

El secretario de Energía confirmó que el lanzamiento comenzará la próxima semana y se prolongará por unos 120 días.

Recientemente, Irán atacó al menos dos barcos petroleros que transitaban por aguas de Irak. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas.