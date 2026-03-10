CANAL RCN
Estados Unidos destruye 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz

La operación fue confirmada por el Comando Central estadounidense a través de una publicación en X.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
06:46 p. m.
El Ejército de Estados Unidos anunció este martes la destrucción de 16 embarcaciones iraníes destinadas a colocar minas submarinas en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita cerca del 20% de la producción mundial de petróleo.

La operación fue confirmada por el Comando Central estadounidense a través de una publicación en X, acompañada de imágenes de video que mostraban los ataques con proyectiles contra los buques.

Más temprano, el presidente Donald Trump había informado sobre la eliminación de 10 buques minadores iraníes y advirtió que Teherán enfrentaría “consecuencias militares jamás vistas” si intentaba colocar explosivos en la zona. “Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, declaró.

Amenazas directas de Trump a Teherán

El mandatario estadounidense aseguró que Washington está dispuesto a emplear los mismos misiles utilizados contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas para “eliminar de forma permanente” cualquier intento iraní de minar el estrecho. “Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!”, escribió en redes sociales, intensificando el tono de confrontación.

Las advertencias se produjeron tras un reporte de CNN que señalaba que Irán ya habría comenzado a colocar minas en la zona, lo que ha paralizado el tráfico naval en uno de los corredores energéticos más importantes del planeta.

Confusión en la Casa Blanca sobre escolta de petroleros

En medio de la tensión, la Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado algún petrolero a través del estrecho de Ormuz. La aclaración llegó después de que la cuenta oficial del secretario de Energía publicara, y posteriormente eliminara, un mensaje en redes sociales afirmando que se habían realizado escoltas.

