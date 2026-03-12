Indignante: hombre le pisó violentamente la cola a una perrita en Bogotá luego de que le ladrara

Un caso de violencia animal en una panadería de Chapinero (Bogotá) ha generado indignación en redes sociales después de que videos de seguridad captaran el momento en que un hombre agrede a una perrita llamada Trufa.

Según el relato del propietario y cuidador, el incidente comenzó cuando el animal reaccionó con ladridos ante un ruido. Mientras salía con su compra, el hombre de manera violenta le pisó la cola.

Universidad aclaró si se trató de un docente de su plantel

Tanto el cuidador como su acompañante reaccionaron y le exigieron explicaciones al agresor, pero este siguió su camino como si nada hubiese pasado.

Si bien se dijo que el agresor era docente, la propia institución lo desmintió. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) emitió un comunicado oficial aclarando la situación laboral de la persona señalada: “De acuerdo con la verificación realizada por la Gerencia de Talento Humano, no tiene vínculo vigente”.

¿Cómo denunciar maltrato animal en Bogotá?

La universidad especificó que él se desvinculó en 2024. Además, expresó su rechazo a este nuevo episodio de violencia contra animales.

En los últimos años, ha aumentado la población de perros y gatos en Bogotá. Este dato es respaldado por las cifras que el concejal Andrés Ernesto Gaviria dio hace algunos meses, resaltando que el incremento ha sido del 160% desde 2022.

Sin embargo, al mismo tiempo subieron los casos de maltrato. Para inicios de octubre, 2025 ya había pasado un 62% los hechos registrados el año anterior. Acorde a los números expuestos por la concejal María Clara Name, mayo fue un mes crítico por el aumento del 82% en contraste con el mismo mes de 2024.

El Instituto de Protección y Bienestar Familias dispone las 24 horas del día de la línea 01 8000 115 161 para denunciar hechos de esta índole u otras afectaciones.