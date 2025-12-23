América de Cali pagó más de $5.000 millones por él y ahora podría salir del equipo

En América de Cali siguen presentándose rumores con relación a la posible salida de jugadores para el 2026, luego de que el equipo enlazara su quinto año consecutivo sin levantar títulos y desde las directivas estén planeando modificaciones en la nómina.

A los rumores existentes se sumó un nuevo nombre: Dylan Borrero, jugador que llegó al América a mediados del 2025 luego de que el equipo pagara una cifra cercana a 1,5 millones de dólares para comprar sus derechos deportivos a Fortaleza de Brasil.

¿Dylan Borrero saldría de América?

Sobre la posible salida de este jugador, desde el club manifestaron que será tenido en cuenta para la próxima temporada. Sin embargo, hay una versión de prensa que indica que a Borrero lo quieren de regreso en Brasil.

Según informó Julián Capera de ESPN, Athletico Paranaense, uno de los recién ascendidos a primera división del fútbol brasileño y que ya tiene a varios jugadores colombianos en su nómina, ha puesto la mira en el volante vallecaucano y estaría preparando una oferta para América.

Debido a que el rendimiento de Borrero no fue el esperado, terminando el semestre siendo suplente para David González, desde las directivas ven como una buena posibilidad recuperar la inversión y evaluarán ofertas de venta.

¿Qué otros jugadores saldrán de América de Cali?

América de Cali hizo oficial la salida de varios jugadores, incluyendo a Luis Ramos, Joel Graterol, Santiago Silva y Sebastián Navarro, pero no serán los únicos nombres que saldrán de la institución.

Se espera que se haga oficial la salida de Daniel Bocanegra, Luis Paz, Andrés Tello, entre otros. Además, hay interés por jugadores como Cristian Barrios, Yerson Candelo y Josen Escobar, por lo que habrá que esperar para ver si alguna negociación prospera.