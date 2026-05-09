Padre habría abusado de sus dos hijas durante años en Bogotá: las amenazaba con matar a su mamá si hablaban

Una alerta emitida desde una institución educativa permitió conocer el presunto caso de abuso sexual que habría sufrido dos niñas de 8 y 12 años, al parecer, a manos de su propio padre.

La situación salió a la luz luego de que una de las menores fuera abordada por su madre, tras recibir información desde el colegio. La niña decidió contar lo que presuntamente estaba ocurriendo y su testimonio permitió activar la ruta de atención y poner el caso en conocimiento de las autoridades.

A partir de ese momento, investigadores de la Policía Nacional iniciaron las labores para establecer qué había ocurrido y determinar la responsabilidad del señalado.

¿Cómo salieron a la luz los abusos a los que eran sometidas las niñas?

Según la información entregada por las autoridades, todo comenzó con la alerta de una institución educativa.

La madre de una de las niñas decidió hablar con ella para conocer lo sucedido. Fue entonces cuando la menor rompió el silencio y relató los hechos que, posteriormente, fueron denunciados ante las autoridades competentes.

El testimonio de la niña permitió iniciar una investigación y activar las acciones necesarias para proteger a las menores.

¿Por qué las niñas nunca habían contado lo que pasaba con su padre?

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, el hombre presuntamente habría utilizado diferentes mecanismos para evitar que sus hijas hablaran.

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Las autoridades señalan que, después de los actos de carácter sexual, les entregaba dinero y juguetes con el propósito de convencerlas de que no contaran lo ocurrido.

Sin embargo, la investigación también estableció que habría utilizado amenazas mucho más graves para intimidarlas.

Según las autoridades, el señalado les habría dicho a las niñas que podía hacerle daño e incluso asesinar a su madre si revelaban lo que estaba pasando.

Además, presuntamente limitaba el contacto de las menores con otras personas y restringía su acceso a teléfonos celulares, lo que habría dificultado que pudieran pedir ayuda o contarle a alguien de confianza lo que estaban viviendo.

¿Desde cuándo habrían ocurrido los abusos?

La investigación permitió establecer que los hechos no serían recientes. Según las autoridades, las presuntas agresiones habrían comenzado en 2020 y se habrían prolongado durante varios años.

Incluso, los investigadores encontraron indicios de que estas situaciones habrían continuado durante un viaje que la familia realizó al extranjero.

¿Qué pasó con el padre señalado de los abusos?

Después de conocer la denuncia, integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía adelantaron una investigación que se extendió durante aproximadamente 15 días. Durante ese tiempo se recopilaron elementos que permitieron solicitar y posteriormente materializar la captura del hombre señalado como presunto responsable.

Finalmente, fue detenido y dejado a disposición de las autoridades judiciales para que responda por los hechos investigados.

El hombre deberá enfrentar un proceso por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.