La estructura criminal dedicada a cirugías estéticas que dejó a cientos de afectadas

Una investigación realizada por Noticias RCN destapó una estructura criminal dedicada a realizar cirugías estéticas sin contar con formación médica, dejando secuelas físicas y psicológicas en cientos de mujeres.

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Ruth Verónica Lengua y Esteban Felipe Henao, quienes se presentaban como médicos cirujanos, fueron capturados y aceptaron los cargos.

La investigación de Noticias RCN fue clave

La estructura operó entre 2023 y 2026, ofreciendo procedimientos invasivos como liposucción, rinoplastia, transferencia de grasa a glúteos y hasta aumento de genitales masculinos.

“Ustedes intervinieron a una gran cantidad de personas, no solo de Bogotá, también de Medellín, Bucaramanga, San Andrés, Venezuela y Chile”, señaló la Fiscalía durante la audiencia.

Los procesados cobraban entre ocho y 20 millones de pesos por cada cirugía, atendiendo a pacientes de diferentes ciudades y del extranjero. Ninguno de ellos contaba con estudios de medicina, tanto así que las universidades Javeriana y del Bosque confirmaron que no aparecían en sus registros académicos; y el Registro Único del Talento Humano en Salud tampoco los tenía habilitados como profesionales.

Desgarradores relatos de las víctimas

Los testimonios de las víctimas revelaron situaciones extremadamente graves. Una de ellas narró lo siguiente: “Durante la cirugía recuperé la conciencia. Empecé a sentir absolutamente todo lo que me estaban haciendo, sentía el paso de la cánula por mi cuerpo. Era un dolor insoportable”.

Hasta el momento, 259 víctimas están acreditadas en la investigación y desde las capturas han aparecido más de 100 nuevas denunciantes.

La Fiscalía estableció que los procedimientos se realizaban sin contar con los requisitos técnicos, médicos ni las condiciones mínimas de asepsia. Además, reveló que el daño patrimonial supera los 500 millones de pesos y las secuelas reportadas incluyen fibrosis, irregularidades en la piel y daños psicológicos.

Tras la publicación de Noticias RCN, Lengua y Henao compraron tiquetes para irse a vivir a España sin reingreso, planeando no comparecer al proceso y fugarse. También comenzaron a deshacerse de bienes, lo que constituyó una señal de alerta para las autoridades.