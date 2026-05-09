Los lujos que presumía alias Bendito Menor en redes sociales

Motocicletas, camionetas, lanchas, joyas y fajos de dinero aparecían con frecuencia en las publicaciones de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, mientras era buscado por las autoridades en La Guajira. El señalado integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada convirtió sus redes sociales en una vitrina de su estilo de vida.

El contenido que compartía mostraba viajes, fiestas y momentos personales junto a personas de su círculo cercano, entre ellas Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita.

Fotos: redes sociales Bendito Menor

¿Qué mostraba alias Bendito Menor en sus redes sociales?

Las motocicletas de alto cilindraje eran protagonistas habituales de las publicaciones. En algunos videos, Pérez Toncel aparecía recorriendo calles de Riohacha, mientras que en otros se desplazaba por zonas rurales y paisajes desérticos de La Guajira.

A estas escenas se sumaban camionetas con vidrios oscuros y otros vehículos que utilizaba durante sus desplazamientos. En las imágenes también aparecían relojes, cadenas, anillos y pulseras de oro, elementos con los que proyectaba una imagen de abundancia.

Otro tipo de contenido mostraba fajos de billetes, prendas de apariencia militar y armas. Estos elementos aparecían en fotografías y videos publicados en plataformas como TikTok, donde el señalado cabecilla mantenía una exposición constante.

La ostentación también se trasladaba al mar. En diferentes registros, Bendito Menor y La Bebecita aparecían a bordo de lanchas durante paseos por el Caribe, acompañados de amigos, música y celebraciones.

¿Quién era alias Bendito Menor y qué mostraba con La Bebecita?

Las publicaciones también permitían conocer una faceta más personal de Pérez Toncel. En ellas aparecía junto a Tarazona durante viajes, salidas en motocicleta, reuniones y recorridos por playas de La Guajira.

Uno de los videos que cobró especial atención después del operativo registraba una propuesta de matrimonio en una playa del Caribe. En las imágenes, Pérez Toncel le entregaba un anillo a quien era presentada como su pareja sentimental.

La exposición en redes contrastaba con el perfil que le atribuían las autoridades, que lo señalaban como uno de los hombres con mando dentro de una estructura criminal con presencia en la región Caribe.

Los registros publicados durante ese periodo quedaron como una muestra de la vida que el señalado cabecilla decidió exhibir públicamente: vehículos, joyas, dinero, viajes y celebraciones, pese a la búsqueda que adelantaban las autoridades en su contra.

Su presencia digital terminó dejando un amplio archivo de fotografías y videos que posteriormente permitieron reconstruir parte de esa imagen de lujo y poder que mostraba en redes sociales.