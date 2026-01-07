CANAL RCN
¿Qué viene ahora para Zulma Guzmán, señalada por la muerte de dos niñas con talio?

La mujer permanece detenida en una prisión femenina en el Reino Unido.

Valentina Bernal

enero 07 de 2026
04:12 p. m.
El caso de Zulma Guzmán Castro entró en una fase decisiva. Desde ayer, la mujer se encuentra privada de la libertad en Londres, luego de ser puesta a disposición de las autoridades judiciales del Reino Unido, país que ahora tiene en sus manos la decisión de extraditarla o no a Colombia.

Ella es señalada por la Fiscalía General de la Nación como la presunta responsable del homicidio de dos menores de edad, quienes murieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica.

Según se conoció, Zulma Guzmán deberá comparecer el próximo lunes a una audiencia virtual ante un tribunal de Londres.

En esa diligencia, un magistrado evaluará su situación jurídica y determinará el rumbo que tomará el proceso de extradición solicitado por Colombia.

¿En dónde se encuentra ahora Zulma Guzmán?

Por el momento, la mujer permanece bajo custodia del sistema penitenciario británico. Tras su detención, fue enviada a prisión preventiva a la cárcel femenina más grande de Europa, donde seguirá recluida mientras se define si deberá regresar a Colombia para enfrentar formalmente los cargos en su contra.

Las autoridades colombianas ya cumplieron con todos los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en el proceso de extradición.

De acuerdo con la información disponible, el expediente completo del caso fue trasladado al Reino Unido, quedando ahora en manos de la justicia inglesa la evaluación de la solicitud.

De manera preliminar, medios internacionales informaron que durante una audiencia reciente, la defensa de Guzmán no presentó solicitud de fianza, lo que mantiene a la mujer bajo detención mientras continúan las actuaciones judiciales.

