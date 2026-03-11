Corte Suprema ordena captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a cinco congresistas y un excongresista por el delito de cohecho impropio, tras establecer que habrían recibido dádivas a cambio de comprometer su función dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En la misma decisión, el alto tribunal ordenó la captura y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el actual representante a la Cámara y senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett y la representante reelegida Karen Astrith Manrique Olarte.

Señalamientos contra seis legisladores

El proceso también involucra a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad mientras avanza la investigación.

Según la Corte, los hechos se remontan al segundo semestre de 2023, cuando los legisladores habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para conceptuar favorablemente operaciones de crédito de interés para esa cartera.

Contraprestaciones en proyectos de la UNGRD

De acuerdo con el material probatorio, en varias reuniones se habría pactado que la contraprestación consistía en impulsar la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar.

La Sala notificará al Congreso para que los investigados sean suspendidos de sus cargos, y una vez ejecutoriada la decisión, el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia.