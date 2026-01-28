¿Qué pasó con el aval del Partido del Trabajo a la esposa de Daniel Quintero? Ya recibió otra invitación

El martes 27 de enero se conoció un comunicado en el que el Partido de los Trabajadores ofrecía su aval a Diana Osorio para ser candidata a la Presidencia y participara en la consulta del 8 de marzo junto a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

En un video, publicado en sus redes sociales, Osorio aseguró haber recibido la invitación y agradeció que viniera de un partido que cree que “la política debe ser para la gente y no para los poderosos de siempre”.

Agregó que antes de tomar la decisión, agotarán los mecanismos legales sobre la inscripción de su esposo, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Sin embargo, un día después, Marcelo Torres, secretario General del Partido del Trabajo desmintió el aval. Aseguró que la carta en la que se hacía la invitación a la esposa de Quintero era “enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión de nuestro Partido”.

En ese mismo sentido, se pronunció el partido en sus redes sociales: “Fuerzas extrañas y con oscuros propósitos han falsificado firmas de la dirección nacional y el logo del PTC en documento apócrifo. Alertamos a la opinión pública sobre esta acción delictuosa”.

Tras conocer esta comunicación, Diana Osorio afirmó en sus redes sociales que recibió una carta invitándola a participar en la consulta, sin embargo, no tomará una decisión "hasta tanto no se determine la veracidad de la misma y haya un pronunciamiento oficial del partido".

Diana Osorio recibió otra invitación para participar en la consulta del Frente por la Vida

El Partido Ecologista Colombiano a través de una comunicación invitó a Diana Osorio a considerar representarlos en la consulta del 8 de marzo.

"Conocemos su liderazgo, su experiencia en posconflicto, su cercanía con los territorios y su trabajo en economía solidaria y comunitaria, claves para reconstruir el tejido social y generar oportunidades reales".

Añadió la carta que están atentos a dialogar personalmente sobre la propuesta. "Respetamos profundamente la decisión que usted adopte y reiteramos esta invitación desde la admiración y la convicción de que su liderazgo puede aportar al fortalecimiento de la democracia".